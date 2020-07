Sénégal…ces ministres, PDG et DG coupables et arrogants

Sénégal : Bienvenue au royaume de l’arrogance des incompétents

Une mode s’est instaurée au Sénégal. Il s’agit de l’impunité. Des ministres, Présidents directeurs généraux, des directeurs généraux ou nationaux agissent en toute impunité avec une arrogance telle qu’on se retrouve en République bananière. Aujourd’hui, partout au Sénégal, le cri du cœur est à quand la fin de l’impunité. Rendez-vous en 2024.

Lorsque le Président de la République Macky Sall avait été élu en 2012, les Sénégalais votaient en même temps pour la fin de l’impunité et de l’injustice. Des pans de la nation se sont sentis humiliés à cause de l’existence de ces maux. Des pères, des mères, des soutiens de famille ont perdu leurs emplois à cause de ces maux.

Des « badoolas » (moins que rien) pensent que c’est à eux de faire et d’agir comme si de rien n’était, envoyant au peuple qu’ici, ce sont eux qui règnent. Un ministre de la République à qui a été confié le portefeuille de l’Environnement agit et se montre comme le plus grand braconnier de ce pays. Abdou Karim Sall s’est permis parce que, agissant sous son autorité, d’extraire des antilopes Oryx de la réserve de Ranérou pour les transférer dans sa propre ferme, et voilà qu’il se met à faire comme pour dire aux Sénégalais, « criez comme vous le voulez, rien ne pourra être fait contre moi ».

Le règne de l’impunité au Sénégal. Il n’y a qu’à voir les agissements d’autres ministres comme ceux de l’Equité sociale, de l’Agriculture, de l’Elevage ou du Commerce ou du Directeur général de Dakar Dem Dikk pour se rendre compte à quel point le peuple sénégalais est méprisé.

Le comble de l’arrogance nous vient certainement du PDG du King Fahd Palace Mamadou Racine Sy. De qui se moque-t-on ? Surtout quand cela vient de la part de personnes qui pensent subvenir vilement à leurs besoins au détriment de pauvres soutiens de famille en voulant honteusement voler au secours de Mamadou Racine Sy, qui par son arrogance, et se sentant impuni veut de la plus piteuse des manières mettre des centaines de soutiens de famille du King Fahd Palace à la rue.

Personne n’en veut personnellement à Mamadou Racine Sy, comme on tente de nous le faire croire maladroitement, avec des citations vides qui sont la preuve de la pauvreté intellectuelle de ceux qui tentent de le secourir. A ses affidés, qu’il lui cherche un autre argument pour le soutenir. Que l’on nous dise que celui que l’on présente comme « digne fils » du Sénégal (Pauvres de nous, nous autres qui ne sommes pas dignes parce que vivant de la sueur de nos fronts pour entretenir nos familles) quel mérite, il a pour se voir offrir sur un plateau d’argent le King Fahd Palace alors qu’il n’y a investi aucun sou.

Le King Fahd Palace, une société nationale dont la gestion est confiée à un rivé pour le redresser. Et ce dernier est aujourd’hui transformé en victime, alors que ce sont des centaines de soutiens de famille qu’il cherche à mettre à la porte. Comment les Sénégalais ne peuvent être indignés face à de tels comportements et ne peuvent ne pas s’indigner de ces personnes capables de s’offrir leur dignité pour porter secours à Mamadou Racine Sy qui se croit tout permis au Sénégal. Nous sommes au royaume de l’impunité ! Seulement, tout ceci prendra fin.

La Rédaction de Xibaaru