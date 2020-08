Senelec…Habib Aidara, le mercenaire de Mademba Biteye

Depuis l’éclatement de l’affaire SENELEC/AKILEE, le Secrétaire Général du SUTELEC adopte une position pour le moins étonnante. Elle reflète même un excès manifeste de zèle. Au lieu de se comporter en défenseur acharné des travailleurs et de l’entreprise, il se comporte en cheval de Troie du Directeur Général Pape Mademba Bitèye qui lui a fait ce si beau cadeau, malgré ses compétences douteuses et son pedigree professionnel famélique, de transformer l’agence qu’il dirige en agence principale. Habib Aidara semble désormais porter la voix officielle de SENELEC à la place des personnes habilitées, notamment la direction de la communication dont les membres préfèrent raser les murs.

Les derniers développements de l’actualité ont suffisamment démontré que toute cette polémique n’avait pour seul but que de déshabiller Amadou Ly (DG Akilee) pour habiller Yakov Dar (DG Powercom) au profit d’intérêts privés tapis dans l’ombre. Dans cette affaire, les arguments d’urgence liée à la Covid 19 pour commander les compteurs Israéliens, sont tous simplement fallacieux.

Il n’y a eu point de pénurie encore moins de rupture d’approvisionnement. Akilee avait dans un premier temps livré 2000 compteurs, conformément à son accord amiable avec Senelec pour un pilote que BITEYE n’a jamais voulu faire pour laisser la place à Powercom, et 57 500 dans un second temps. D’où vient alors ce risque de pénurie ? Avec Powercom, on a affaire en réalité à un marché de gré à gré de surcroît plus cher d’1 milliard qu’avec Akilee.

A qui profite le crime ? La supercherie a en tout cas été découverte au grand jour. Et pour noyer le poisson, Habib Aïdara se lance dans un baroud d’honneur à travers les médias sans convaincre. Lui qui clamait urbi et orbi que SENELEC disposait de ressources humaines de qualité à même de faire le travail qui était l’objet du contrat signé avec Akilee, doit se sentir dans ses petits souliers. Pourquoi SENELEC a-t-elle sollicité les services de la société chinoise KAIFA pour lui doter d’une solution de remplacement (EMPOWER) à celle qu’avait mise en place AKILEE (SmartSEN) et qui lui a valu des économies de quelques milliards ?

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT HABIB AIDARA

Ce système SmartSEN en réalité gère les pannes à distance et permet d’y remédier sans avoir à se déplacer sur le terrain pour rechercher les pannes. Tout cela démontre si besoin en était que tout l’argumentaire défendu jusque-là par ce syndicaliste aux méthodes douteuses, sur l’existence de toutes les compétences à Senelec, ne reposait que sur du vent. Il faut juste souligner que les trois (3) missions dévolues à la Senelec ne sont rien d’autre que la Production de l’électricité, son transport et sa distribution. En dehors de cela, il n’y a rien d’autre, contrairement à ce qu’on laisse croire. Avec Habib et ses plaidoyers, ce sont toujours les one man show face à Pape Alé Niang ou Ablaye Cissé qui sont privilégiés. Combien de débats contradictoires a-t-il fui ? Pour i-TV, il avait décliné l’invitation de Khalifa Diakhaté en apprenant que le syndicaliste Souleymane Souaré du Satel allait y être.

Sur Sen TV à 90 minutes chrono, il avait également déserté lorsqu’il a encore appris l’invitation du même syndicaliste. Son prétexte est que Souaré est son grand frère et qu’il lui serait, pour cette raison, difficile de débattre avec lui. Aidara aura passé son temps à épiloguer sur le contrat Akilee. Et lorsqu’à l’émission « l’Essentiel » de Sen TV, on lui demanda le coût de la location du bateau de Senelec, il n’avait pas hésité à répondre : « les contrats n’ont pas vocation à être publiés sur la place publique ».

Sacré Habib, il a une posture bien particulière et la mémoire sélective. Pourquoi faisait-il le tour des plateaux pour disserter sur le contrat Akilee ? C’est connu que ce bateau n’a pas encore livré tous ses secrets. Parti pour être loué pour 4 mois, il a fini par l’être pour 5 ans ! Les autres syndicats de la boite (Sudeten, Satel, Syntes) qui mènent des combats de principe ne s’y méprennent pas et refusent de laisser passer l’amère pilule consistant à enterrer AKILEE pour les intérêts de POWERCOM et de leurs suspects parrains.