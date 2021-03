Séries des Manifs : Blaise Pascal donne des pistes de solution

1- se mettre à l’évidence, M Sonko fait partie de ceux-ci dont le Président Macky Sall considère que leur arrestation mettra le KO dans le pays.

2- Décharger M Ousmane Sonko des charges de troubles à l’ordre public

3- Relativiser le refus de M Sonko à emprunter la corniche qui ne peut être aucunement synonyme de rébellion et qui apparemment relève de craintes liées à sa propre sécurité donc est légitime.

3 – Pour concernant la plainte de Mme Adji Sarr qui certes demeure une citoyenne sénégalaise bénéficiant des mêmes droits conférés par la constitution du Sénégal à tous les Sénégalais, donc certes qui a droit à une diligence de sa réclamation de justice contre M Ousmane Sonko qui jusque-là bénéficie de la présomption d’innocence.

Je demande la suspension de la procédure et le renvoi du dossier à une date ultérieure et que Monsieur Ousmane Sonko soit libéré.

J’appelle de part et d’autre au sens de la responsabilité et à la cessation immédiate des hostilités pour le bien du peuple et de notre pays.

J’invite les autorités, les manifestants et tous les acteurs à beaucoup plus de lucidité car le navire Sénégal ne doit pas coulé.

Président

Blaise Pascal Cissé