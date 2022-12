Serigne Bassirou Gueye rassure : « Les dossiers de l’OFNAC ne sont pas lettres morte »

Nommé le 1er décembre 2022 président de l’Office national pour la lutte et la corruption (OFNAC), Serigne Bassirou Gueye a pris fonction ce mardi 20 décembre 2022. Lors de son passation de service avec la présidente sortante madame Seynabou Diakhaté, le magistrat a assuré que tous les dossiers de l’OFNAC déposés sur sa table de Procureur ont été tous traités, renseigne Pressafrik.

« Concernant les rapports de l’OFNAC qui ont été transmis au parquet quand j’étais Procureur de la République, ils ont été tous traités. Et vous savez que le processus de traitement obéit à des étapes. Sachez que les dossiers de l’OFNAC ne sont pas lettres mortes. »

Une déclaration qui risque d’être battue en brèche. Si l’on se rappelle du grand entretien avec la presse le 31 décembre 2021, le chef de l’Etat Macky Sall avait affirmé que l’arrestation de certaines personnes pourrait faire sombrer le pays. Alors, il avoue avoir mis son coude sur certains dossiers des corps de contrôle.

Par rapport aux défis qui l’attendent, Serigne Bassirou Gueye promet de travailler pour la continuité. « Parce qu’il faut rappeler que celles qui nous ont devancé notamment madame Nafi Ngom Keita et Seynabou Diakhaté, l’OFNAC a été encré sur des railles très solides. Et nous ferons tout pur le maintenir et améliorer sa vitesse et sa performance », a t-il promis.

A la question de savoir, s’il n’est pas temps pour l’OFNAC de se détacher de la Présidence pour plus d’indépendance, le magistrat de faire remarquer ceci: « Comme l’a dit madame la présidente dans son discours de tout à l’heure que les autorités respectent l’indépendance de l’OFNAC et l’aide dans ce sens. Donc de ce point de vue je crois que je n’ai pas senti la nécessité de faire une proposition dans le sens contraire ».