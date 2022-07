Serigne Mbacké Ndiaye : « Sonko pose un acte qui tend à… »

Ce que je pense de la proposition de SONKO à Mimi…A mon humble avis, en proposant un débat à Mimi Touré, Ousmane SONKO pose un acte qui tend à rendre la situation politique du pays plus visible et plus lisible. En effet, en faisant cette proposition, Ousmane montre objectivement et réellement que le Président Macky Sall est au-dessus de la mêlée car Mimi TOURE, malgré ses qualités indéniables, est un mandataire, un Délégué, un Envoyé du Chef de l’État. à débattre avec elle, politiquement, est la reconnaissance effective de la suprématie de Macky. Ce qui est positif si on raisonne en démocrate et en républicain.

L’autre aspect est que tout un chacun peut se poser une question légitime : Pourquoi ce débat ? Mimi est candidate, tête de liste alors que SONKO n’est ni candidat encore moins tête de liste.

J’aurais compris qu’un débat entre les différents chefs de file soit organisé, ce qui serait une avancée démocratique. Légitimement, on ne fait pas d’avancée sur la base du faux…

Ministre Serigne Mbacké Ndiaye

Président de la CLP