Serigne Mboup: « Le pays ne se développera pas sans… » 

Le Groupe Comptoir commercial Bara Mboup (Ccbm) a consacré trois jours à la célébration de ses 30 ans d’existence. Hier, amis et partenaires de Serigne Mboup se sont retrouvés à l’esplanade du Grand Théâtre. L’homme d’affaires a indiqué que son Groupe est aujourd’hui l’un des acteurs économiques privés à capitaux sénégalais les plus dynamiques. Il réalise 40 milliards (Ht) de chiffre d’affaires et emploie près de 600 salariés. Serigne Mboup a côtoyé et entretenu de bonnes relations avec les présidents Diouf Wade et maintenant Macky Sall qu’il appelle à soutenir davantage le secteur privé. « Sans le secteur privé national, le pays ne se développera pas. Travaillons notre économie, essayons de le dynamiser pour que nous puissions avoir notre autonomie et sortir du diktat des bailleurs de fonds », a-t-il plaidé.

Pour les jeunes, il les invite à développer l’esprit de créativité, de solidarité et d’engagement, renseigne Emedia. « Je dis toujours à mes enfants qu’il faut se mettre dans la tête que tout est possible. Même si c’est difficile, il faut essayer pour pouvoir avancer », a-t-il dit.

L’ancien Premier ministre Boune Dionne l’a exhorté à penser, après le Ccbm industries, à mettre en place Ccbm habitat. Pour Serigne Mboup, son ambition est de faire de Ccbm un fleuron de l’économie sénégalaise et africaine. « Nous avons entendu le ministre. C’est une nécessité que nous développions ce secteur pour le développement socio-économique du Sénégal. Nous avons le projet de développer le secteur du textile et travailler sur la modernisation des parcs automobiles et, plus tard, investir dans le secteur de l’énergie », s’est-il projeté.