Le marabout politicien n’a pas du tout été tendre avec le régime de Macky Sall et son dialogue national.

Selon lui les partis de l’opposition qui participent à ce dialogue sont des dealers car la raison de leur mutisme face au combat de Nio Lank sur la hausse de l’électricité explique cela. Et Serigne Modou Bousso Dieng de dire qu’au- delà de cette concertation dirigée par le Ministre Cheikh Abdou Khadre Cissokho, beaucoup de non-dits se cachent derrière. Le marabout ajoute par ailleurs que le président Macky Sall a un réel problème de conscience avec Touba et sa population. En atteste le nombre de commission électorale installé dans la ville sainte qui prenait chaque jour 100 personnes rien que pour diminuer les chances des primo votants à qui on a empêché de voter. Poussant le bouchon plus loin, il déclare que le vrai problème du Sénégal c’est Macky Sall.

A noter que le marabout était l’invité de Ndeye Astou Dieng Grand place Walf.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn