Conférence de presse Conjointe / PÔLE DES NON-ALIGNES

Parti pour l’Emergence et le Développement (P.E.D / Natangué) et

le Parti Rénovateur Progressiste (P.R.P / Yessal)

Mesdames et Messieurs bonsoir, nous vous remercions d’avoir répondu à notre invitation.

Nous souhaitons avant tout vous faire part de la décision qui a été prise et actée le Mardi 21 Janvier 2020 à l’hôtel Ngor Diarama portant suspension de la Coordination de Monsieur Déthié FAYE. Cette décision qui est prise par les plénipotentiaires du pôle des non alignés à l’unanimité dans la salle et devant l’assemblée figure belle et bien dans le compte rendu du Dialogue Politique qui est dirigé par le Général NIANG.

A ce jour nous déclarons Monsieur Déthié FAYE persona non grata à la Coordination et qu’il ne peut plus servir d’intermédiaire entre les autorités et les membres du pole des non alignés, encore moins de parler au nom des membres du Pôle.

A cet effet, nous exigeons l’annulation totale de la liste des 5 représentants des non alignés au Comité de Pilotage du Dialogue National, parce que le choix de ces personnes n’a fait l’objet d’aucune concertation et ce choix constitue même ce qui a occasionné le mouvement d’humeur qui règne au sein du pôle des non alignés.

En ce qui concerne le Dialogue National initié par le Président de la République Son Excellence Macky SALL, nous ne pouvons que nous en réjouir de l’idée qui est portée pour la bonne entente de la Nation.

Mais cependant nous dénonçons l’absence des jeunes leaders politiques dirigeants de parti dans le comité de Pilotage du Dialogue National. Cette remarque a été même faite par le Président Famara Ibrahima SAGNA.

Aujourd’hui, il est inadmissible que les jeunes qui représentent 65% de la population ne puissent pas avoir une bonne représentation dans ce Dialogue National.

Nous ne pouvons pas accepter que des questions qui touchent notre Avenir, l’avenir du Sénégal soient discutées et des orientations prises sans que nous ne soyons présent à la table de négociation. Il faudrait tout simplement que les jeunes puissent accéder aux différentes instances de décisions.

Nous qui sommes de jeunes Présidents de Partis et qui affichent notre communes volontés de devenir les dirigeants de demain et d’accéder au Pouvoir, nous exprimons tout notre engagement pour la bonne marche du Dialogue National et nous exigeons par la même occasion d’être intégrés au Comité de Pilotage afin de suivre de prêt les différentes décisions qui seront prises et de prendre position sur toutes les questions actuelles et de l’avenir du Sénégal, à savoir la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, l’environnement ainsi que les ressources naturelles.

Par ces propos, Mesdames et Messieurs nous vous remercions de votre aimable attention.

Président Mohamet Massamba SEYE

Parti pour l’Emergence et le Développement (P.E.D / Natangué)