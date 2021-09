Serigne Mountakha Mbacké…le « sauveur » de Macky Sall

Le Khalife général des Mourides n’est plus à présenter à travers le monde. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a laissé ses marques dans les annales de l’histoire. Le Guide de cette grande communauté entretient des relations particulières avec le Président de la République Macky Sall. Mais aussi avec tous les hommes politiques de ce pays. A chaque fois que ce pays a tangué vers le chaos, le patriarche de Darou Miname était là. En bon grand père, il a su sortir le chef de L’Etat de l’ombre. Il demeure et reste cette personne sur qui peut et pourra compter toute personne qui en aura besoin.

« Serigne Mountakha Mbacké yala na yala goudeul ay fanam » (qu’Allah accorde une longue vie à Serigne Mountakha Mbacké) devrait être dans tous les prières du président Macky Sall. Le chef de l’Etat voit sa côte de popularité chuter de jour en jour. Beaucoup de personnes ne croient plus en lui. Et sa politique et les décisions impopulaires qu’il prend, agacent beaucoup de ses alliés. Mais malgré tout, il demeure un « protégé » de la cité religieuse de Touba. Ce, parce que Serigne Mountakha Mbacké trouve toujours la solution à ses problèmes.

Serigne Mountakha Bassirou, le huitième Khalife de la confrérie Mouride est l’une de nos personnalités les plus influentes au Sénégal. La preuve, il a été toujours présent quand le Sénégal a eu besoin de ses guides religieux. L’acte qu’il a posé lors des violentes manifestations du mois de mars, est toujours dans la tête des sénégalais. Le saint homme avait décaissé 50 millions pour les familles des victimes de ces douloureux événements. Et la médiation qu’il avait entreprise a permis de faire baisser la tension.

Et sans son intervention, le chef de l’Etat aurait eu la plus grande humiliation de sa vie. En effet, lors de sa dernière visite dans la ville sainte, en prélude au Magal, le Khalife l’a sauvé des huées qui l’attendaient. Serigne Mountakha Mbacké avait demandé aux habitants de lui accorder un accueil chaleureux. En bon talibé mouride, la population a fait selon les vœux et désirs du marabout. Le saint homme venait ainsi de sauver encore Macky Sall. Une fois de plus.

Touba n’a pas été épargné par les inondations. La preuve, la dernière pluie enregistrés ce jeudi, a encore inondé les rues de la ville. Les flaques d’eau ornent le décor. Et cette situation avait mis beaucoup de Mourides dans tous leurs états. Les autorités, en l’occurrence le Président Macky Sall, étaient au banc des accusés. Pour arrondir les angles, le Khalife avait dégagé une forte enveloppe pour régler la question. Même si les inondations sont toujours d’actualité, ce geste de Serigne Mountakha a encore calmé les ardeurs.

En ce jour de Magal, toutes les pensées vont vers ce saint homme. Le patriarche de Darou Miname est devenu un véritable catalyseur. Serigne Mountakha Mbacké a su consolider les relations entre les différentes confréries du Sénégal. Le ballet d’autorités et chefs religieux, pour célébrer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, en est l’exemple type.

Le sens du Magal réside dans ses paroles du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba : « La cause de ma déportation vient du fait que Dieu voulait m’accorder un destin prestigieux, et le pouvoir d’intercéder le jour de la résurrection en faveur de mon peuple et faire de moi le Serviteur du Prophète ».

La rédaction de Xibaaru souhaite un bon Magal à toute la communauté Mouride.

Aliou Niakaar Ngom depuis Touba pour Xibaaru