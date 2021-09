Le Palais parle enfin de remaniement…les ministres tremblent

L’actuel gouvernement du président Macky Sall ne séduit pas. Selon plusieurs observateurs et analystes politiques, ce gouvernement formé le 1er novembre 2020, est le plus nul que le Sénégal ait connu depuis l’avènement du Président Macky Sall en 2012. Plusieurs fois critiqué, ce gouvernement qui devait disparaître depuis la première vague de la Covid, a aujourd’hui atteint sa date limite de survie…Surtout que c’est le Palais qui fait fuiter l’idée d’un remaniement dans le but de mettre fin à l’incompétence et le manque de solidarité des ministres.

Depuis plusieurs mois, xibaaru a attiré l’attention du président de la république sur l’égoïsme des ministres qui ne travailleraient que pour leurs intérêts personnels en faisant fi de la solidarité gouvernementale autour du Chef de l’Etat. Mais aujourd’hui, les critiques contre les ministres viennent de l’intérieur du Palais…Et c’est Babacar Lô Ndiaye, conseiller du Président de la République ingénieur planificateur et président de la Convergence des forces républicaines qui porte l’estocade contre ces ministres fainéants et égocentriques.

Les ministres nuls

Babacar Lô Ndiaye qui s’exprimait sur les antennes de la Sen Tv a déclaré qu’un « remaniement s’impose »…Mais ce sont les propos du Conseiller du Président sur les ministres du gouvernement qui montrent l’ampleur du malaise qui règne dans le gouvernement. Et celui qui parle n’est pas un élément extérieur mais bien un conseiller du président. Et ce qu’il a dit des ministres est triste pour le Président mais aussi pour le Sénégal qui ne mérite pas ces ministres. Voici ses propos :

Un remaniement s’impose…parce que ceux qui sont là ne font pas l’affaire des Sénégalais.

Le Président Sall est seul dans sa volonté de satisfaire la demande des Sénégalais.

Le Chef de fait des efforts, sa vision et ses ambitions ne sont pas matérialisées par ceux qui gouvernent avec lui.

Le Président Sall est seul dans ces efforts.

Le mot qui revient est « seul ». Macky est seul…Et ensuite le conseiller du président déclare que « ceux qui sont dans le gouvernement ne font pas l’affaire »…Quand un proche collaborateur du président déclare cela, même s’il précise qu’il « n’est mandaté par personne et parle en toute conviction et en tant que conseiller », cela montre le gâchis de tous les efforts entrepris par Macky Sall qui ne bénéficie pas de l’appui de ces ministres…

Mais qu’attend le président ?

Macky Sall attend sans doute qu’une seconde vague des jeunes exaspérés par le manque d’emplois, l’inactivisme du gouvernement et l’arrogance de certains ministres, vienne tout dévaster avant de réagir. Le président doit le faire et maintenant car le temps passe et la colère gronde. Rien ne va et seul le président monte au créneau. Les ministres sont invisibles et ont les yeux rivés sur les locales laissant le peuple vivre dans la souffrance avec le manque d’eau, la flambée des prix des denrées et des loyers, le manque d’emploi, la diminution du pouvoir d’achat, l’augmentation de la pauvreté etc.

La Rédaction de xibaaru