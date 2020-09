SEYBANI SOUGOU ou SEYTANI SOUGOU, Un renégat menteur et ignorant.

Par des motifs intéressés de ta part, tu as préféré renier tes origines, rester en France, loin de ton pays, à partir de ton point d’ancrage, tu insultes le président du Sénégal en chaque occasion, allant jusqu’à croire que tu fais peur. Peur à qui ? Qui tu es pour faire peur ? FOO TODJI YOW ? comme disent les sénégalais. Tu es juste un renégat, un imbécile de la pire espèce, un détraqué mental et rien d’autre. La haine te ronge de jour en jour depuis que le président SALL a été réélu pour un second mandat dès le premier tour alors que vous attendiez à le voir aller au second tour pour le fêter malgré toutes vos calomnies, médisances, mensonges et manipulations.

« On est à l’aise dans l’imbécillité apparente pour couver un grand dessein. » (disait William Shakespeare. Ton dessein est le chantage guidé par l’insulte sous le sceau de l’indiscipline et de l’arrogance Monsieur SOUGOU; rien d’autre. Je ne sais, mon cher, qu’est-ce qui te fait agir de la sorte avec tant de hardiesse, d’indiscipline et quel moment d’égarement te fait oublier tes origines sénégalaises, les rudiments de l’éducation de nos usages et coutumes, les lois sur le respect de nos Institutions ? Ta mentalité désobéissante ne t’honore en rien, au contraire elle te décrédibilise. La mentalité désobéissante se résume en trois catégories ; celui qui désobéit par intérêt personnel, c’est celui qui fait « le malin », celui qui le fait pour se défendre d’une autorité qu’il déteste sans raison, c’est « le rebelle » et celui qui désobéit à cause de sa condition particulière, c’est « l’autarcique ». Tu es de la dernière catégorie, un autarcique au vrai sens du terme. En effet, celui-ci juge que sa situation n’a pas été anticipée par le créateur de la norme ( DIEU) et qu’il a donc des raisons de redéfinir le contenu de cette norme ; défier Dieu. Il devient ainsi un législateur « per se ». Deux types d’« autarciques » peuvent être différenciés : l’« autarcique » par nécessité et celui par arrogance. Tu es un autarcique par arrogance, tu as intérêt à aller te soigner.

Venons-en aux faits qui te poussent à insulter encore le Président SALL ; les pluies torrentielles dont tu fais allusion et le voyage du président au Niger pour assister au sommet de la CEDEAO.

Ce même Dimanche 05 Septembre 2020, pendant qu’il pleuvait au Sénégal,

· En Corée, les pluies torrentielles ont fait 6 morts et 7 portés disparus, des glissements de terrains qui ont occasionné la destruction d’infrastructures.

· Au Japon, Le bilan des inondations et glissements de terrain survenus dans l’ouest de l’île s’élevait à 34 morts, ce dimanche 5 juillet, selon les autorités, alors que les secours recherchaient toujours 14 personnes portées disparues.

· A Abidjan, deux personnes ont péri et 35 ont été mises en sécurité, selon le Groupement de sapeurs-pompiers militaires d’Abidjan, mais un journaliste a vu un troisième corps sans vie. Ces morts s’ajoutent aux 16 autres survenues au cours d’un glissement de terrain jeudi dernier dans un quartier déshérité, déjà à la suite de pluies torrentielles.

Ces quelques exemples suffisent pour mettre à nu vos manipulations, votre haine, votre mauvaise foi et votre rancune envers le président Macky SALL. Les pluies torrentielles sont devenues phénoménales tout simplement dans plusieurs endroits du globe. Il est tombé au Sénégal entre le Mercredi et le dimanche 06 Septembre, une quantité d’eau égale à la quantité de 03 saisons de pluie. Voilà plus de 25 ans qu’une telle quantité d’eau n’est tombée dans notre cher pays.

Le président SALL est allé au Niger pour assister au 57ème sommet de la CEDEAO pour trouver une paix définitive sur notre sous région, loin des lambris dorés de l’hexagone où tu te niches, le sort de tout un peuple ami et frère ( le MALI, la Guinée, la Côte d,’Ivoire). Le Mali tout entier ne peut pas être en voie de sombrer et qu’au même moment, le président SALL reste cloué à Dakar alors que son leadership incontestable à l’aura mondiale et régionale peut bel et bien faire respecter les termes des closes pour le rétablissement définitif de la Paix et de l’état de droit.

Quand on est mauvais par nature, on manipule, on insulte, on calomnie, on menace pour assoupir ses désirs. Mais un vrai gentleman n’a pas besoin d’user du mauvais, du faux et du politiquement incorrect pour se faire voir ou entendre par qui que ce soit. Contribuons positivement ensemble pour l’émergence de notre pays en tant qu’expatriés que nous sommes; c’est cela se faire respecter par nos amis et connaissances de nos pays d’accueil. J’ai dit.

Malick Wade GUEYE, depuis Marseille/ France