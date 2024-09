Seydou Guèye : «Les nouvelles autorités nous font une offre de confrontation»

Les relations entre le régime sortant et l’actuel régime ne sont toujours pas tendres. La raison ? Seydou Guèye, porte-parole de l’APR, qui était l’invité du Jury du Dimanche sur les ondes de la 90.3 Iradio a a évoqué « l’absence de dialogue, tout simplement ».

Sur une question de savoir qui a rompu le dialogue en premier? Il s’interroge : « Est-ce qu’il a été initié? C’est la question que je vous pose. Les relations étaient assez tendues quand même. Ce que je crois fondamentalement, vous savez, ce qui fait la qualité d’un homme politique, c’est les batailles qu’il gagne. Mais ce qui fait la qualité d’un homme d’État, c’est la paix qu’il construit. Et avec ces nouvelles autorités, nous ne sommes pas dans cette perspective puisque l’offre qu’ils nous font est une offre d’affrontement et de confrontation. Et ce n’est pas bon pour le Sénégal. Nous en avons les moyens. Mais après avoir exercé des responsabilités, après avoir eu un engagement aussi long pour le Sénégal, nous ne participerons jamais à ceux qui voudront mettre le pays en péril, ceux qui menacent la cohésion nationale et ceux qui appellent à l’insurrection », a-t-il répondu.

Et quelles sont vos attentes en tant qu’opposition concernant ce régime ? « Nos attentes, c’est d’abord qu’on respecte le cadre qui régit les relations entre un pouvoir et une opposition. et la volonté de Dieu, nous l’avons accepté et en son temps nous avons félicité. Nous nous sommes rendus disponibles dans nos responsabilités respectives pour jouer notre rôle. Puisque ce rôle-là, ce n’est pas le pouvoir qui nous le donne. Ce sont les Sénégalais qui nous ont dit, retournez dans l’opposition. Faites votre travail d’opposant, c’est être en contre-pouvoir et construisez une alternative puisque nous avons l’impression que le Sénégal d’aujourd’hui avec ses nouvelles autorités est un Sénégal kidnappé. Et il faut que les élections législatives viennent le délivrer pour le bien de tous », a-t-il aussi déclaré sur Emedia.