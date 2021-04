Seydou Sané apporte une assistance aux détenus de la MAC de Ziguinchor

Le président du Casa Sports Seydou Sané a encore une fois fait parler de sa générosité.

Ce samedi 17 avril 2021, compagnie du mouvement Agir pour Ziguinchor/kankiling-Kajamoor (APZ/2K), il a soutenu comme chaque année la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor (MAC) communément appelée « la Prison ». Cette action s’inscrit dans le cadre des œuvres sociales au bénéfice des populations vulnérables.

Et le président du Casa de déclarer « Je remercie vivement le Directeur de cette institution pour son engagement et sa volonté d’améliorer les conditions de vie des détenus. L’appui est constitué de matelas de ventilateurs du riz et des produits détergents en plus du curage des fosses septiques. Faudrait-il le rappeler ces détenus demeurent nos parents nos amis qui ont tout simplement perdu leur liberté mais pas leur dignité. Merci à l’équipe Task force de APZ/2K pour l’accompagnement, le dévouement et surtout la motivation à agir pour Ziguinchor dans toutes ses composantes. Dewenati à nos chers détenus et que Dieu les assiste pour retrouver rapidement leur liberté ».

A signaler que le président Seydou Sané continue d’assister les populations du Sud et parfois même dans d’autres localités.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn