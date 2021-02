Seydou Sané, Président du casa…au chevet de tous les sports

Le président du casa sports de Ziguinchor, Seydou Sané, a eu vision globale du Sport et le matérialise à travers des actes sur le terrain. Il ne se limite plus au football, principale discipline du club qu’il dirige. Il se met au service du basket, du handball et du handisport entre autres. Ainsi, Seydou Sané dote les clubs de matériel leur permettant de pratiquer honorablement le sport et faire des performances dans leurs disciplines respectives.

Dans cette démarche de soutien, le Président du casa sports a appuyé les clubs de football et les ligues des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

En basket, c’est l’équipe de CMT qui a bénéficié de la générosité de Seydou Sané qui ne s’est pas arrêté à cela. En effet, les personnes vivant avec un handicap et qui pratique le sport ont été soutenues Mardi. L’équipe de handisport, les footballeurs sourds-muets ainsi que l’équipe de football des déficients visuels ont tous reçu du matériel sportif des mains du Président du Casa.

Seydou Sané va dans les prochains jours se rendre dans les régions de Kédougou, Tambacounda et Matam pour faire le même geste à l’endroit des équipes et des différentes ligues.

Cependant, le Président du Casa Sports n’oublie pas son propre club. Seydou Sané a démarré un ambitieux projet de construction d’un complexe sportif pour le club fanion de football du sud. Pour lui, c’est bien de se battre pour gagner des coupes nationales mais son objectif reste et demeure l’autonomisation du club et cela passe forcément par des infrastructures de haut niveau propres au club. Pour lui, c’est cela la coupe qu’i mérite d’être gagnée d’abord avant de penser à autre chose.

Seydou Sané a promis d’inaugurer dans quelques mois, le premier stade de football d’un club traditionnel au Sénégal. Il a fait cette annonce à Bignona où il présidait la finale du tournoi de mise en jambe organisé par le district de football pour aider les équipes engagées dans championnat régional à mieux préparer la compétition qui démarre ce 20 Février. Le Président du Casa veut ainsi soutenir les clubs afin qu’ils soient performants pour accéder au championnat national notamment le niveau professionnel

L. Badiane Journaliste