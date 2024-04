Sidy Braham Dieng : «le président Diomaye préserve le Sénégal du…»

Les bouleversements géopolitiques et les crispations diplomatiques obèrent notre perception de la réalité du temps qui change, en ce sens que le populisme ambiant détricote l’évolution de la normalité démocratique.

Quand bien même d’aucuns,dans une analyse rudimentaire, identifient « le projet »( le programme de PASTEF)comme l’horizon indépassable de notre modernité engluée dans le chaos social et les incertitudes économiques. Dans la configuration actuelle de la géopolitique mondiale,les démocraties, ré-enchantées et revigorées par l’absence d’alternative de la Gauche internationaliste, créent une dynamique de métamorphose dotée de tous les instruments multilatéraux et bilatéraux susceptibles de maintenir le progrès économique dans une logique de paix.

Le Sénégal, considéré comme un pilier de la démocratie africaine, nonobstant que l’environnement géopolitique et sécuritaire régional se dégrade, demeure une terre d’espérance de l’État de droit et du foisonnement des idées émancipatrices.

En démocratie,quand l’alternance institutionnelle et politique s’incruste dans une logique populiste de disqualification des partenaires bilatéraux et multilatéraux traditionnels , l’incertitude et le chaos installent durablement une idéologie utopique et mortifère dans l’agenda diplomatique.Si bien que l’Alliance des Etats du Sahel ,dans une guerre des civilisations contre l’impérialisme occidental oppressant

adoubent le souverainisme de PASTEF comme une vision libératrice de l’Afrique.Le président Diomaye, malgré son panafricanisme de gauche résiduel et marginal pourrait cependant remembrer la diplomatie sénégalaise à l’aune de nos intérêts stratégiques intrinsèques.

En proposant de substituer une logique pragmatique à un populisme délétère de repli identitaire et d’autarcie, le président Diomaye Faye préserve le Sénégal du chaos géopolitique polarisant en Afrique de l’ouest.

Dans une vision fécondante du bilateralisme structurant, le Sénégal doit proposer un partenariat stratégique et institutionnalisé à la Mauritanie, étant donné que les menaces protéiformes pourraient entraîner le basculement de la région dans un cycle de violence diffuse et destructrice.

Le président Diomaye, Faye, porté au pouvoir par une coalition représentative de la nation sénégalaise, gagnerait à maintenir le cap de la diversification stratégique de nos partenaires ,pour peu qu’ils s’engagent à respecter les idéaux de paix et de démocratie.

Par ailleurs une doxa diplomatique constructive et universalite doit inspirer le projet de refondation de la vision géopolitique du Sénégal sinistrée par le référentiel identitaire de « France dégage ».

Sidy Braham Dieng,

Président, mouvement Sénégal d’en bas