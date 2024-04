L’Union Citoyenne Bunt Bi renouvelle ses instances (communiqué)

Conformément aux résolutions de notre dernier congrès tenu du 22 au 24 décembre 2023, notre parti a renouvelé ses instances dirigeantes. Le Président du Parti Dr El Hadji Ibrahima MBOW, sur recommandations de la Direction Nationale Opérationnelle et du Conseil National a effectué plusieurs nominations donnant ainsi plus de responsabilités politiques et managériales aux femmes et aux jeunes dans la Direction Nationale Opérationnelle, le Conseil National et dans les Conférences Nationales des Sages, des Cadres, des Femmes, des Élus, des Jeunes et de la Diaspora.

Sont nommés pour le compte de UNION CITOYENNE BUNT BI :

Professeur Ousmane SARR, Directeur National Opérationnel,

Mouhameth MBOW Directeur National Opérationnel Adjoint,

Madame Sona BA Trésorière Nationale

Madame Ndèye Astou DIENG Trésorière Nationale Adjointe

Samba SYLLA Porte-parole de la Conférence des Cadres

Samba THIAO Porte-parole adjoint de la Conférence des cadres

Mathioro NDIAYE ¨Porte-parole de la Conférence des Élus

Abibou FALL Porte-parole adjoint de la Conférence des Élus

Docteur Cheikh Oumar DIALLO Directeur de cabinet du Président

La Direction nationale du parti félicite le Premier Ministre Ousmane SONKO ainsi que les membres du Gouvernement et réitère son engagement sans condition au sein de la Coalition DIOMAYE Président à travailler au quotidien pour un Sénégal Majeur, Entreprenant et Solidaire dans un esprit JUB, JUBAL, JUBANTI comme l’a exprimé avec justesse Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, Président de la République du Sénégal.

Pour Union Citoyenne Bunt-Bi

La Direction Nationale Opérationnelle