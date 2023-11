Après deux semaines de combats d’envergures, les amateurs de lutte s’apprêtent à vivre encore de grands moments de lutte avec le combat inédit qui oppose Lac de Guiers 2 et de Siteu prévue demain dimanche 19 novembre prochain à l’Arène Nationale. Ce combat très attendu est un combat inédit entre deux lutteurs de la banlieue ayant de solides bases auprès des fans particulièrement du côté de Guédiawaye et de Diamaguène.

Les deux lutteurs ont déjà fini de donner un avant-goût leur confrontation lors de leur face à face où l’adrénaline est montée après les échanges aigre-doux qui ont eu lieu. Réputé pour sa popularité dans le milieu et doté d’un talent certain, Siteu est arrivé à un tournant de sa carrière. Il s’agit désormais de sortir de l’antichambre des espoirs et se donner la chance d’affronter des ténors comme Ama Baldé, Gris Bordeaux, Balla Gaye entre autres. Le phénoménal lutteur de Lansar qui a franchi un pas ferme dans sa montée vers le ténor, a réussi lors de la saison écoulée, à épingler sur son tableau de chasse, l’ancien Fassois Papa Sow. Un succès qui lui autorise aujourd’hui de voir grand. Dans cette posture, Siteu est gonflé à bloc et affiche une grande confiance. Ce, au regard de ses dernières sorties où il a poussé le défi jusqu’à taxé son adversaire de «poltron».

La tâche ne sera toutefois pas une simple sinécure et il devra sortir le grand jeu devant un adversaire que l’on compte parmi les VIP, selon Sud Quotidien. Bien que critiquer par nombre d’observateurs pour sa passivité et sa posture défensive qu’il adopte dans la plupart de ses différents adversaires, Lac de Guiers 2 surnommé le Puncheur de Walo, n’en reste pas moins un redoutable client pour les lutteurs. Doté d’une grande taille et fin tacticien, il est loin d’être un manchot.

Sa victoire lors du championnat de lutte avec frappe (CLAF) initié en 2005 par Gaston Mbengue, devant des lutteurs comme Zoss, Issa Pouye, Tapha Tine est largement suffisant éloquent pour démonter sa place. Malgré ses défaites contre Modou Lô et Eumeu Sène, le lutteur de Guédiawaye a confirmé ses qualités en envoyant Moustapha Guèye et Yékini à la retraite. Il lui reste toutefois de hausser le niveau pour venir à bout de son ambitieux adversaire.