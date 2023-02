Situation de la Sonacos : Youssou Diallo interpelle l’Etat

La Sonacos a été au cœur des débats lors de l’émission Jury Du Dimanche. Modou Diagne Fada avait soutenu qu’il y’a un risque de se séparer des saisonniers parce qu’il n’y a que 15 mille tonnes de graines d’arachide qui sont collectées et que l’objectif n’est pas encore atteint. Youssou Diallo, également président du conseil d’administration de cette dite société est revenu sur la question.

« Le point mort de Sonacos en matière de collecte c’est 150 mille tonnes. On a collecté que le dixième. Donc, les charges du personnel contractuel et des saisonniers devaient être divisées par 10. Le premier problème dans ce pays c’est l’emploi des jeunes et la Sonacos contribuent pour beaucoup. Ce risque de libérer les saisonniers est réel. Mais si nous pouvons l’éviter c’est encore mieux. Nous demandons le soutien de l’Etat dans ce cas », déclare-t-il.

A l’en croire, la solution la plus simple et la moins coûteuse est que Sonacos ait plus de graines à transformer. « Parce que sur le terrain on a de l’argent mais on ne voit pas les graines. Sonacos paye au prix le plus élevé du marché mais on ne voit pas les graines. Toutefois, vers le 20 février prochain le conseil d’administration va se réunir et l’un des points centraux ce sera la campagne de commercialisation et le budget de Sonacos », renseigne Youssou Diallo.