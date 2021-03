Quant on ignore l’essentiel !…Par Ansoumana Dione

Ce qui arrive présentement au Sénégal, avec cette histoire de viol, présumé, concernant l’Honorable Député Ousmane SONKO et la masseuse Adji SARR, ne devrait surprendre personne. Lorsqu’un pays ignore le plus essentiel pour son développement, à savoir la valorisation de la santé mentale des populations, c’est très normal alors que le débat national soit descendu à ce niveau aussi bas

Pendant une semaine, nos écoles resteront fermées, une décision du Gouvernement qui atteste notre retard mental face à nos difficultés. Comment un pays peut-il aspirer à l’émergence si aucun investissement n’est prévu pour le développement de l’esprit des populations ? Le nombre de personnes souffrant de troubles mentaux devient de plus en plus inquiétant et l’Etat ne fait aucun effort dans ce sens.

Le Sénégal expose ainsi son vrai visage, un peuple où le mensonge, l’hypocrisie, la méchanceté, l’intolérance, l’injustice, sont érigés en règle. Présentement, combien de malades mentaux errent dans les rues, s’alimentant dans des poubelles et dormant à la belle étoile. La société s’est-elle mobilisée pour leur apporter une assistance, malgré l’existence de tous les moyens nécessaires pour cela ?

Rufisque, le 08 mars 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)