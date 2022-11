Situation précaire des médias…Les associations de presse listent leurs maux

Les acteurs des médias sénégalais regroupés au sein de la Coordination des Associations de Presse (CAP) ont tenu une conférence de presse ce mercredi. Lors de sa prise de parole, Mamadou Thior est revenu sur la situation précaire et les risques dans les médias sénégalais.

« Témoins privilégiés de la vie sociale, politique, économique, culturelle et religieuse, les acteurs des médias que nous sommes, prenons le soin de partager cette déclaration de Toubab Dialaw pour édifier l’opinion sur la situation précaire des médias sénégalais et sur les options de sortie de crise que nous préconisons », a-t-il déclaré. Cette retraite a permis « de réfléchir et de passer en revue les contraintes », ainsi que « les menaces sur les entreprises de presse et sur les journalistes et professionnels des médias au Sénégal ».

Les acteurs de la presse ont déploré le niveau « alarmant », de la situation dans laquelle évolue le secteur. Ce à cause de la « situation précaire des entreprises de presse, les difficiles conditions de travail et de vie des acteurs des médias, la problématique de la gouvernance des médias publics, les attaques répétées contre les journalistes et les techniciens des médias, etc ». Par conséquent, les membres de la CAP ont appelé les autorités publiques à « accompagner les médias pour un environnement plus favorable aux entreprises de presse, publiques comme privées ».

Face à ces problèmes, M. Thior a soutenu qu’il est devenu urgent de trouver des solutions « pertinentes et durables, par une prise en charge efficiente et partagée par les acteurs de la presse et les autorités publiques ». Parmi les solutions, « la régulation du secteur par les autorités publiques, l’évaluation et la réforme du Code de la presse, l’adoption d’un code de conduite pour les médias et une meilleure solidarité entre les acteurs du secteur, etc ».

Des Assises de la presse seront tenues et permettront de concevoir une stratégie globale de prise en charge durable des problématiques du secteur médiatique ainsi qu’une démarche collective et inclusive de toutes les organisations professionnelles des médias pour définir un plan d’actions stratégiques du secteur de la presse. Les pouvoirs publics, la société civile, le secteur privé, les cercles religieux, les bailleurs de fonds et les organismes de soutien aux médias, y seront conviés.

Les acteurs de la presse ont aussi réclamé l’assainissement du secteur de la formation des journalistes, la sensibilisation des pouvoirs publics sur la nécessaire augmentation des appuis financiers aux entreprises de presse, publiques comme privées.