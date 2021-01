Qui protège la sœur de Youssou Ndour…? Le Palais ?

Gestion : Un autre scandale à la SODAV sur…1 milliard 400 millions FCFA

La Société du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV) est au centre de multiples scandales. A la SODAV, c’est la bamboula, pour une minorité d’individus parvenus aux commandes. Des individus qui pensent qu’ils sont devenus si puissants, si intouchables en méprisant à ce point tous les autres artistes, musiciens, chanteurs, comédiens confrontés aujourd’hui dans la misère. Ngoné Ndour, la sœur de Youssou Ndour est vraiment dans ses airs dans son poste de Présidente du Conseil d’administration de la SODAV.

Il a tout simplement fallu que le Président de la République Macky Sall qui a reçu plusieurs plaintes d’acteurs du monde de la Cultures et des Arts, demande en Conseil des ministres, un audit de la SODAV pour que des individus au cœur de la bamboula se mettent à sortir des griffes et à déployer toutes sortes de lobbyings. Aux dernières nouvelles, l’audit instruit officiellement par le Président de la République Macky Sall à la SODAV n’a pas encore démarré.

Curieux coup de sort ! Il n’a même pas fallu que cela soit officiel, mais il y a cette histoire plus encore récente de Aminata Touré, devenue une adversaire politique gênante, et qui voit déjà l’Inspection générale d’Etat (IGE) venue fouiller sa gestion, alors qu’elle vient d’être limogée de la Présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

De la même manière dont l’IGE a été prompte pour fouiller la gestion du CESE sous Aminata Touré qui n’a été qu’une décision vraiment récente, pourquoi ce retard pour que l’audit de la SODAV soit entamé.

La question à se poser aujourd’hui à la SODAV est qui protège Ngoné Ndour ? Le Palais ? Alors, Macky Sall ou Mahmouth Saleh ? Ou encore, son frère Youssou Ndour, ministre conseiller ?

L’audit de la SODAV tarde à démarrer sans que l’on ne sache pourquoi. Alors que règne la gabegie, Xibaaru vient de révéler comment la SODAV a alimenté un Conseiller spécial du Président de la République et un Conseiller technique du ministre de la Culture, et comment elle approvisionne les comptes de ce célèbre chanteur qui perçoit tous les deux mois de ses caisses, 100 millions FCFA.

Autant de raisons qui font que l’audit de la gestion à la SODAV urge. D’autant encore, qu’un autre scandale vient d’être capté par les radars de Xibaaru.

Retenez à nouveau vos souffles !

Selon notre source : « Sur le 1 milliard 400 FCFA collectés pour 2018 et 2019 le rapport de la SODAV publié sur le site de l’entreprise montre que 65 % de cet argent est consacré aux charges de fonctionnement. Les 65% qui sont des charges constituent une violation de la loi du 25 janvier 2008 qui stipule que ces charges ne peuvent dépasser 35% des sommes collectées aux noms des ayants droit et que les 70% doivent être répartis aux sociétaires que sont les artistes ».

Encore un autre scandale. Ce qui montre comment ils sont nombreux les cafards qui dorment dans les armoires et tiroirs de la Société dirigée par Ngoné Ndour..

Comment Ngoné Ndour, témoin de ce nouveau scandale, ose le commettre, le publier sur le site de la SODAV, sans pour autant ne pas être virée immédiatement de son poste. Sans doute qu’elle bénéficie de la protection de ce quelqu’un qui met sous le coude tous les dossiers la concernant.

La rédaction de Xibaaru