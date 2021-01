Pastef et ses miliciens terrorisent sur les réseaux sociaux

Il suffit que vous écriviez sur Sonko et maintenant sur son disciple, Pape Djibril Fall, les miliciens Pastef (Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) vous tombent dessus, vous traite d’homosexuels et vont jusqu’à vous menacer. Pastef…comme un parti d’islamistes qui terrorisent sur les réseaux sociaux.

Terrorisme : L’arme de Sonko pour arriver au pouvoir

L’on comprend à présent les méthodes de Ousmane Sonko, la tête de file du parti, Pastef. Voilà un individu qui s’est lancé dans le champ politique, très bavard, qui aime qu’on lui jette des fleurs mais vraiment très hostile à toutes sortes de critiques qui vont à son endroit. Il suffit de faire un tour à travers les réseaux sociaux pour comprendre que ce gus a su installer une cellule d’alerte composée d’une poignée de barbares chargés d’insulter tous ceux qui qui émettent des avis contraires aux idioties qu’aime balancer Ousmane Sonko qui veut toujours se mettre au-devant de la scène.

Ousmane Sonko est un personnage très lugubre qui pense avoir trompé tous les Sénégalais, et qui croit fermement qu’il va devenir un jour Président de la République. Voilà un triste personnage, élu député en 2017 grâce au pourcentage du plus fort reste, mais qui s’est retrouvé troisième à l’issue de l’élection présidentielle en 2019, à cause d‘un certain nombre de circonstances qui se croit à présent tout permis.

Ousmane Sonko qui croit qu’à présent, rien ne peut plus l’empêcher de franchir les portes du Palais, montre à présent son véritable visage. Celui d’un salafiste arrogant, un imposteur qui pense avoir réussi à tromper tout le monde et être parvenu enfin à ses fins. Ousmane Sonko se trompe lourdement en se mettant déjà sous les habits d’un dictateur, alors qu’il est loin d’être arrivé au pouvoir. Penser être parvenu à ses fins pour se mettre à investir les réseaux sorciers avec une soldatesque chargée de terroriser quiconque ose se mettre à travers son chemin, voilà ce qu’entreprend Ousmane Sonko.

Un militant de Rewmi a été menacé sur les réseaux sociaux par ceux qu’ils appellent les Pastefiens :

« En effet, notre frère Oumar WADE alias AMBASSADEUR est aujourd’hui victime de menaces des Pastefiens. Ils vont jusqu’à utiliser des pratiques malsaines pour atteindre sa dignité personnelle et celle de sa famille. Notre frère est un défenseur incontestable du parti REWMI un militant engagé et sérieux de la fédération de France » selon un communiqué de Rewmi France adressé à la rédaction de xibaaru hier dimanche.

Les organes de presse et tous ceux qui écrivent sur Ousmane Sonko doivent se le tenir pour dit. Il s’agit tout juste d’émettre une opinion défavorable à Ousmane Sonko, et maintenant à son disciple caché mais qui vient d’être découvert, pour se voir être abreuvé de toutes sortes d’insultes, et traité de tous les noms d’oiseau. La méthode n’étonne guère de la part d’un salafiste. Les salafistes sont réputés être des hommes hostiles à la critique, violents, et capables d’utiliser toutes les méthodes pour faire taire tous ceux qu’ils considèrent comme étant des obstacles pour parvenir à leurs sinistres desseins.

Il a suffi d’un article hier sur Ousmane Sonko en indiquant qu’il a maintenant un autre avocat défenseur dans la presse qui se nomme Pape Djibril Fall qui se révèle comme étant un néo islamo-Pastef pour que Xibaaru reçoive toutes sortes d’insultes.

Des insultes pires, les unes que les autres en provenance de la soldatesque mise en place par Ousmane Sonko, chargée uniquement d’investir les réseaux sociaux. Des insulteurs professionnels qui s’en vont jusqu’à menacer des politiciens. Des gens méchants et violents. Voilà Ousmane Sonko et tous ceux qui l’entourent.

La rédaction de Xibaaru