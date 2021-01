Dr. Dre accepte de verser 2 millions de dollars de pension alimentaire

Dr. Dre a accepté de verser à son ex-femme Nicole Young 2 millions de dollars de pension alimentaire, alors qu’il se remet d’un anévrisme cérébral.

Le magnat du rap de 55 ans a été admis lundi 4 janvier en soins intensifs au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles et a manqué une audience de divorce mercredi alors qu’il était toujours hospitalisé. Mais selon les documents juridiques obtenus par The Blast, Nicole Young et le rappeur ont convenu qu’elle devrait recevoir l’argent nécessaire pour payer tous ses frais pendant que leur bataille pour le divorce se poursuit.

Une avance

L’audience de ce mercredi s’est poursuivie pour permettre au rappeur et producteur, de son vrai nom Andre Young, de se remettre de son état de santé. Selon l’accord, Nicole Young recevra une avance de 2 millions de dollars d’ici au début de la semaine prochaine. Il couvrira tous les frais à son domicile de Malibu, en Californie. Elle a par ailleurs accepté de prendre en charge ses propres frais de sécurité.

L’ancien couple sera de retour au tribunal en avril. Leur séparation a été annoncée en juin, après vingt-quatre ans de mariage. Ils ont deux enfants, Truice, 24 ans, et Truly, 20 ans.