Son audition terminée..Sonko exige la libération de ses gardes du corps

L’audition du Président Ousmane Sonko vient de prendre fin. Durant son audition, des membres de sa garde rapprochée ont été arrêtés par les forces de l’ordre et acheminés vers Mbour. Le maire de Ziguinchor dit qu’il ne quittera pas le tribunal sans sa garde rapprochée.

« Mon audition a pris fin et s’est très très bien déroulée. Cependant, la gendarmerie de Macky Sall et Moussa Fall a attendu que je sois dans le bureau du Doyen des juges avec mes avocats pour kidnapper tous les éléments de ma sécurité et les conduire à Mbour, me laissant sans protection. Cette énième forfaiture ne passera pas », a écrit le maire de Ziguinchor sur Facebook.