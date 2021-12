Son mari la traite de stérile…elle tombe enceinte du fils de ce dernier

Une femme au foyer dans l’État de Nasarawa, Mme Justina Agbumi a raconté comment elle est tombée enceinte du fils biologique de son mari qu’elle a identifié comme étant Godwin.

Agbumi, qui n’avait pas eu d’enfant pendant 19 ans avant l’incident, a imputé l’affaire à une relation glaciale avec son mari.

La dame a déclaré à The Nation que sa curiosité de se convaincre si elle était effectivement stérile, comme le prétend son mari, l’a poussée à autoriser le jeune homme à coucher avec elle, ne sachant pas qu’il était le fils biologique de son mari.

Elle a dit que son mari, qui est maintenant décédé, a amené le jeune homme et le lui a présenté comme l’un de ses parents du village.

Agbumi s’explique:

« C’est arrivé à un point où je me suis demandée si je vivais toujours avec le même homme que j’ai épousé. Il est soudainement devenu une bête, me traitant de stérile, de prostituée et d’inutile, simplement parce que je ne pouvais pas enfanter.

« Il était mon meilleur ami avant notre mariage. Nous étions prêts à avoir des enfants le plus rapidement possible afin de pouvoir passer à autre chose.

« Mais après cinq ans et plus, il n’y avait rien. Je n’ai pas compris, alors je me suis inquiétée.

« Nous avons fait plusieurs tests mais on nous a dit que je n’avais aucun problème mais que mon mari avait un faible nombre de spermatozoïdes et qu’il devait réguler son alimentation, ce que nous avons fait, mais rien n’a changé.

« Parce qu’il est le fils unique, sa mère m’était déjà devenue hostile, me rendant régulièrement visite du village tandis que mon mari se joignait à elle pour me frustrer.

« Avant cela, je visitais des endroits que ma foi ne me permettait normalement pas, parce que tout ce que je voulais, c’était un enfant. Pourtant rien n’en est sorti.

« C’est ainsi que j’ai commencé à vivre seul. J’ai pleuré tous les jours mais cela n’a apporté aucun secours.

« Un jour, j'ai eu une idée et j'ai décidé de tester ma fertilité avec un autre homme. J'ai réalisé que ce serait un adultère de premier ordre, mais j'ai aussi pensé que ce serait un péché moindre si c'était avec la relation de mon mari qui restait avec nous. J'ai rapproché le jeune homme et j'en ai fait mon meilleur ami puisque mon mari avait cessé de me faire l'amour depuis près de sept mois…