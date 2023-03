Sonko à l’hôpital…Pastef atteint ses limites, une chute programmée

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) vit les moments les plus troubles de son existence. Son leader est entre deux feux. La plainte de Mame Mbaye Niang et l’affaire Sweet Beauté sont en train de noyer politiquement Ousmane Sonko. Ces deux affaires et les persécutions auxquelles fait face le maire de Ziguinchor ont démontré les limites de ce parti. Si rien n’est rectifié, Pastef va sombrer dans les abîmes de la destruction…

Ousmane Sonko est depuis jeudi interné dans une clinique de la place. Depuis sa livraison forcée au Tribunal, la santé du maire de Ziguinchor serait dans un état critique. Selon ses proches, le leader du Pastef ne peut plus recevoir de visite. Les patriotes qui ont fait face à la presse ce samedi, réclament que Sonko reçoivent son passeport pour pouvoir suivre des soins à l’étranger. Une demande qui n’a toujours pas encore atterri sur la table des autorités compétentes.

Quoiqu’il en soit, cette affaire vient de révéler une faille que Xibaaru a décelé depuis fort longtemps. Une véritable traque est lancée par les membres de Pastef. Ces patriotes recherchent l’homme qui aurait aspergé Sonko le mystérieux liquide. Cette traque risque de faire voler ce parti en éclat. Les patriotes sont en train de traquer des patriotes. Tous les présumés coupables sont de fervents défenseurs du PROS (Président Ousmane Sonko).

Si une traque désordonnée a lieu sur les réseaux sociaux, c’est uniquement parce que Pastef n’a pas plus un leader pour suppléer à Ousmane Sonko. Au sein de Pastef, il n’y a que le maire de Ziguinchor pour diriger le parti. Aucun numéro deux pour tenir le flambeau. Depuis que Sonko est dans son lit d’hôpital, on a vu aucun leader prendre le contrôle dans le parti. Pastef est devenu un navire sans gouvernail. À ce rythme, il va se fracasser sur les rochers de Macky Sall.

Au sein de Pastef, il n’y a que des suiveurs, aucun leader n’ose mener les troupes pendant que Sonko est à l’hôpital. Birame Souleye Diop est incapable de mener les patriotes à bon port. Le maire de Thiès Nord est devenu un véritable problème au sein de Pastef. Depuis qu’il a refusé de laisser un de ses postes, il s’est fait des ennemis au sein du parti. Pastef a toujours plaidé pour le respect du non cumul de mandat. Chose que Birame Souleye refuse d’appliquer.

Bassirou Diomaye Faye ferait un excellent numéro deux. Mais il peine à décoller sur le plan politique. Il lui est incapable de s’imposer dans son Ndiaganiao natal. Lors des élections locales, il a été battu par la directrice de l’Agence nationale de l’aquaculture (Ana), Dr Tening Sène. Quand il s’agit de descendre sur le terrain, l’inspecteur des impôts et domaines est aux abonnés absents. Toute sa résistance se fait sur sa page Facebook et sur les plateaux de télévision.

Chargé de la communication de Pastef, El Malick Ndiaye fait partie de ces personnes incapables de diriger le parti. Lors des dernières manifestations, on a vu des jeunes l’interpeller sur leur absence sur le terrain. En effet, ces leaders envoient toujours les jeunes à l’abattoir. Contrairement à Ousmane Sonko qui est toujours au front. D’ailleurs c’est ce qui lui a valu cette absence. Alors les patriotes se demandent qui pourrait assurer l’intérim ? Et c’est le nom de Guy Marius Sagna qui est avancé. Va-t-il accepter ? Seul le destin nous le dira.

Cette inertie fait l’affaire du Palais. On a aperçu Macky Sall dans les rues de Dakar au moment où Sonko se lamente dans une clinique. Les membres de Benno Bokk Yakaar multiplient les sorties pour achever Pastef qui n’a plus de leader pour le diriger. L’heure n’est plus aux discours pour les patriotes. Ousmane Sonko risque d’être conjugué au passé. Si sa maladie ne l’éjecte pas de la course pour 2024. Ce sera l’affaire Prodac qui le fera. Une condamnation lui sera fatale. Alors il est impératif pour Pastef de se chercher un numéro deux.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru