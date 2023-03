Voici le lieu devenu le centre de propagande de Pastef…Regardez

SUMA Assistance, un établissement de santé privé situé à la cité Keur Gorgui, à moins de 100 mètres du domicile du leader Ousmane Sonko, s’est transformé en bunker de l’idéologie Pastef. Et ce sont des docteurs qui sont les principaux acteurs de cette idéologie. Un docteur de ce centre met le feu aux poudres en déclarant sans preuves que le gaz lacrymogène des forces de défenses et de sécurité contiendrait du…cyanure. Vous avez bien lu. Il accuse les forces de sécurité d’empoisonnement de la population…Le directeur de SUMA assistance est lui-même accusé de connivence avec Ousmane Sonko de Pastef depuis ses différends avec le ministère de la Santé lors de la gestion du Covid….

SUMA assistance se met au service de Pastef. Cette clinique privée s’est déjà alignée, et son directeur attend certainement qu’Ousmane Sonko soit installé au fauteuil de Président de la République pour en récolter les dividendes. Dr Babacar Niang, directeur de SUMA assistance en veut terriblement à Macky Sall et à son régime lorsqu’il a été écarté de la gestion de la Covid. Depuis, on l’a vu à chaque fois qu’il fait une sortie, s’en prendre virulemment au régime de Macky Sall.

Donc son établissement est devenu un fief de Pastef. Dr Boubacar Signaté de SOS médecins qui sert ses services en même temps à SUMA assistance, se demande si les gaz lacrymogènes contiennent du cyanure ? Une composition qui ressemblerait à un empoisonnement à l’acide cyanhydrique, en à croire le médecin qui évoque l’histoire d’une avocate française. Docteur Signaté se demande…Donc il assume. Comment un médecin peut-il supposer alors que les analyses peuvent établir la réalité ?

Tout ceci montre jusqu’où ces gens sont prêts à aller dans leur campagne de désinformation pour « diaboliser » le régime du Président Macky Sall, et « victimiser » Ousmane Sonko. Ce qui pousserait les Sénégalais à se ranger derrière le leader de Pastef. La manœuvre peut être qualifiée de grossière. Car, du cyanure dans les gaz lacrymogènes tuerait les journalistes présents, les populations aux alentours et même des membres des forces de l’ordre…

Il faut vraiment être un mythomane et prendre tous les Sénégalais pour des demeurés pour oser sortir une ineptie pareille. D’ailleurs, des sources nous informent que le docteur Signaté est un membre de Pastef et ferait partie du Moncap (Mouvement national des cadres de Pastef). Pour avoir osé mentir de la sorte, ce dernier doit être impérativement interpellé sur ces propos qui sont de nature à jeter le discrédit sur les forces de l’ordre.

Toutefois, le discrédit est jeté sur Dr Babacar Niang, directeur de SUMA assistance. Son jeu vient d’être mis à nu. Dr Babacar Niang aura du mal à dissimuler la face qu’il voulait cacher maladroitement, qui est qu’il s’est mis au service de Pastef. C’est le maire de la Médina Bamba Fall qui dévoile le véritable jeu auquel se livre Babacar Niang. Le bonhomme a voulu se déguiser, mais en réalité, il n’est en réalité qu’un « Sonko boy ».

Bamba Fall narre le supplice subi par le défunt Doudou Fall, un employé municipal en service à la commune de la Médina, mais qui faisait en même temps du journalisme puisqu’il avait sa propre chaine de télévision : Médina TV Nouvelle Vision. Doudou Fall est décédé suite à la pierre lancée à sa direction par un manifestant de Pastef et qu’il a reçue en pleine tête. C’était jeudi dernier, à hauteur du Centre commercial de Tilène.

Doudou Fall avait été évacué dans un premier temps au SUMA Assistance avant d’être transféré à l’hôpital Principal où il a succombé, alors qu’il était sur le point d’être opéré. Bamba Fall est écœuré, et éclater sa colère. Devinez envers qui ? Envers SUMA assistance évidemment ! En réalité, Doudou Fall n’aurait jamais dû subir tout ce supplice qui l’a conduit finalement à la mort.

Bamba Fall raconte et accuse SUMA assistance : « Il a été négligé dans l’ambulance de SUMA assistance, on lui a demandé s’il était un militant de Pastef ». Bamba Fall ajoute que les secouristes ont précisé au défunt Modou Fall qu’ils ne prennent en priorité que les militants de Pastef. Ce qui est de la non-assistance à personne en danger. Car, s’il avait été transféré en ce moment à temps, à SUMA assistance, Modou Fall aurait été opéré à temps et serait encore en vie. Dr Babacar Niang doit porter sa mort sur sa conscience.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn