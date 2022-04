Sonko a menti au Doyen des juges…les preuves en images

Chassez le naturel, il revient au galop ! Ousmane Sonko a beau voulu se faire passer pour un non-violent, sa nature sauvage prend le dessus sur lui et il se transforme en loup garou. Le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) n’a pas résisté à l’appel de la violence. Son audition qui se fera dans 24 heures, sera mouvementée et même très agitée car ce qui se prépare est contraire aux promesses de Sonko faites au doyen des juges.

Le doyen des juges Oumar Maham Diallo, en charge de l’audition du leader du Pastef suspecté d’avoir violé la masseuse Adji Sarr, avait posé comme condition que le leader de Pastef fasse une sortie pour demander à ses militants de rester chez eux le jour du face-à-face tant attendu. L’audition des mis en cause dans l’affaire du viol présumé est attendu depuis plus d’un an par les populations. Et les premiers mots de Ousmane Sonko à l’endroit de ses militants étaient rassurants.

Dans un live sur Facebook mercredi 30 mars et largement relayé dans les réseaux sociaux, Ousmane Sonko a déclaré qu’il répondra à la convocation du juge. Mais il aussi ajouté à l’endroit de ses militants et sympathisants ce qui suit « Si jamais on m’appelle pour mon audition, j’invite tous les militants et sympathisants à rester chez eux, parce c’est tout simplement une audition. Je vous demande de ne pas envahir le tribunal ». Mais lors d’une vérification sur les réseaux sociaux, le constat fait est en contradiction avec les dires de Ousmane Sonko.

Après une investigation, nos limiers ont découvert que le leader du Pastef, Ousmane Sonko est celui-là même qui est à l’origine d’un appel à la résistance des ses militants le jour de son audition. Avec des preuves à l’appui, xibaaru vous montre que l’organe de communication du Pastef est en train de relayer des appels à la résistance lors de l’audition de Ousmane Sonko. Dans cette capture d’écran ci-dessous, c’est le médium officiel du Pastef, « JOTNA MEDIA » qui relaie l’information sur le réseau social…Un appel entendu par des « patriotes » qui sont prêts pour la résistance…

Et ce qui suit est un déferlement d’appel à la résistance le jour de l’audition du leader du Pastef Ousmane Sonko ; Des milliers de patriotes répondent présents à cet appel à la résistance. Et pourtant Ousmane Sonko avait promis au doyen des juges et avait même lancé un appel sur les réseaux sociaux ; mais le canal qu’il utilise pour lancer ses messages sur les réseaux sociaux est ce même organe qui relaient les messages de résistance le jour de l’audition.

Ousmane Sonko n’a pas respecté sa parole. Il promet au doyen des juges, passe à l’action en lançant un appel diffusé sur les réseaux sociaux. Mais en dessous, Sonko fait le contraire avec ses médias qui font des programmes pour faire une procession le jour de son audition avec des chants hostiles au pouvoir. Sonko prépare sa seconde vague meurtrière avent les Législatives ; il cherche une confrontation dans la rue avec les forces de l’ordre pour pouvoir diaboliser Macky Sall…

Mais ce que cache toute cette préparation interne est la peur du leader du pastef qui risque de se voir inculper par le doyen des juges car plusieurs preuves versées au dossier l’accablent ; Selon des sources, des audios et des vidéos obscènes compromettantes ont fini de convaincre sur la culpabilité du leader du Pastef. Et les multiples sorties de Sonko après celle de Adji Sarr démontrent à quel point Ousmane Sonko a peur…il a peur d’aller en prison. Donc il va se préparer pour un remake des émeutes du mois de mars 2021.

Mais cette fois, Sonko compte s’en tirer avec combien de morts sur l’asphalte ? Au mois de mars c’était 14 morts. Et comme il avait prédit une seconde vague encore plus meurtrière, combien de jeunes, chairs à canon du Pastef, vont-ils sacrifier leur vie pour un leader qui a dit qu’il ne sacrifierait jamais sa vie pour les Sénégalais. Ousmane Sonko demande aux jeunes de résister dans les rues face aux forces de l’ordre…Et pourtant Sonko lui-même ne l’a jamais fait ; Il ne participe pas aux manifs de résistance. Lui, il aime les discours va-t-en guerre. Et les lacrymogènes, c’est pour les autres…

La rédaction de xibaaru