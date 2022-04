Pourquoi Sonko et Pastef doivent avoir peur d’Adji Sarr…

Décidément l’affaire « Sweet Beauty », dans laquelle Ousmane Sonko est accusé de viols et menace de mort par Adji Sarr, est loin de connaître son épilogue. Chaque jour ladite affaire enregistre de nouveaux développements. Et les partisans du leader du Parti des Patriotes pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) font tout pour éviter la cage prison au « PROS ». Mais ils oublient de se focaliser sur la véritable menace qui plane sur la tête de Sonko.

Si cela ne tenait qu’aux membres de Pastef, l’affaire qui oppose le Président Ousmane Sonko (PROS) et Adji Sarr serait classée sans suite. Ils sont en train de remuer ciel et terre pour démontrer que leur leader n’est aucunement lié à cette affaire. Dans leur logique de complot, ils ne cessent de trouver des « preuves » pour incriminer le pouvoir qu’ils accusent de vouloir liquider Sonko. Ces preuves, ils les cherchent de partout.

Sur les réseaux sociaux, Pastef possède une véritable armée qui balance images, vidéo ou même des enregistrements pour tenter d’incriminer le régime. Depuis quelques jours, ils partagent sur leurs différentes plateformes un enregistrement audio attribué à Mamour Diallo. Selon eux, l’audio en question a été enregistrée par Adji Sarr. On y entend l’ancien des impôts et domaine consoler la présumée victime de Sonko. Si cet audio est brandi comme un trophée qui blanchit Sonko, Pastef devrait déjà en trembler de peur.

Depuis l’éclatement de cette affaire, Adji Sarr est qualifiée comme une jeune fille naïve utilisée uniquement pour satisfaire un complot ourdi de toute pièces. Mais voilà que l’on s’approche du procès et des présumés audios fuitent. Si réellement elle et Mamour Diallo sont sur cet enregistrement, Sonko aussi est dans de sales draps. Car la personne qui l’accuse de viol pourrait aussi posséder des enregistrements ou même des vidéos compromettantes le concernant.

Et si Adji Sarr maintient toujours ses accusations malgré tout ce qui s’est passé, c’est parce qu’elle tient le bon bout. Et c’est ce Bout qui va faire mal au patriote en chef s’il se casse. Telle une lionne esseulée et blessée, elle représente le véritable danger dont Pastef doit se méfier. Les « preuves » qu’elle détient et qui sont greffées au dossier peuvent bien faire plonger le nouveau maire de Ziguinchor.

Cela Pastef le connaît très bien. S’ils sont allés chercher des renforts un peu partout, c’est parce qu’ils sentent que les carottes sont cuites. Alors ils préparent l’opinion, à travers une stratégie du chaos, pour blanchir Sonko. Quand on fait le tour des réseaux sociaux, on serait tenté de dire que le patriote en chef n’a rien à se reprocher, il est blanc comme neige. Mais c’est au procès qu’on saura ce qu’il en est réellement. Pas besoin de faire un procès virtuel pour blanchir Sonko.

Le dossier « Sweet Beauty » sera pleines surprises. Après les quatorze morts de mars 2021, justice est toujours attendue pour ces morts et la jeune masseuse. Ousmane Sonko ne devrait pas trop s’enorgueillir car il a en face de lui une lionne blessée au plus profond d’elle. Quand Adji Sarr se mettra à déballer comme cela se fait dans les affaires à scandales, la République va trembler. Ousmane Sonko et les siens devront faire attention à cette tigresse blessée qui fera tout pour laver son honneur.

Adi Sarr n’a certainement pas accusé Ousmane Sonko sans preuves. Si ces viols ont été répétitifs, elle a dû recueillir des preuves tout au long du viol sinon elle serait naïve. Et pour ceux qui pensent que c’est un complot d’état, ils se trompent largement car si tel était le cas, Sonko ne serait pas là en train de jubiler sur les réseaux sociaux. Si Adji Sarr insiste c’est qu’elle détient des preuves sachant que Sonko est un homme puissant et que c’est sa parole contre la sienne…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru