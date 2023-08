Sonko accuse un de ses proches de l’avoir vendu…Le traître est chez lui

Ousmane Sonko est à l’agonie. Depuis sa prison de haute sécurité de Sébikhotane, il avait accusé Khalifa Sall et Barthélémy Dias de l’avoir trahi. Et dans un premier temps, il accusait d’autres responsables de Yewwi de travailler contre son accession. Il avait accusé à tort Bougane Guèye Dany, Babacar Diop, le maire de Thiès et par la suite il a accusé publiquement Khalifa Sall et Barthélémy Dias de « dealer » avec Macky Sall alors qu’il savait pertinemment que le maire de Dakar avait entrepris des discussions avec le locataire du Palais. Aujourd’hui, très malade, il confie à un de ses avocats qu’il est victime de la traîtrise de quelqu’un qui est proche de lui et qui le fréquentait tous les jours.

Sonko envoie ses espions partout pour trouver qui est-ce qui l’aurait vendu à la police. Sonko est persuadé d’avoir été trahi dans son entourage. Il a accusé des responsables politiques de Yewwi. Ensuite il s’est mis à dos ses amis et certains de ses proches, persuadé que le traître était dans Pastef. Quand il a fini d’épuiser toutes ses sources, Sonko est tombé dans la nacelle des limiers…Et il a été cueilli après avoir tenté de récupérer le portable de la gendarme qui le filmait.

En prison, Sonko a eu le temps de réfléchir et d’ouvrir les yeux. Et depuis 48h, ses responsables politiques ont reçu une consigne de la part d’un de ses avocats. Faire attention à un de ses gardes du corps qui serait de mèche avec les gendarmes. Cette histoire de téléphone lui a fait comprendre que le traître était dans sa garde rapprochée. Ousmane Sonko est à présent persuadé que c’est un des éléments de sa garde rapprochée qui l’a vendu aux flics.

Le téléphone de la gendarme n’a pas été arraché par Sonko. Il a été arraché par un des gardes du corps qui lui a remis le téléphone. Même si c’est Sonko qui a exigé l’élimination des photos, le coup de Jarnac lui a été porté par un de ses gardes du corps qui est de connivence avec les limiers. Et Sonko avait demandé dès le début de son incarcération, une enquête minutieuse au sein de sa sécurité pour dénicher le traître.

Ousmane Sonko devait s’y attendre depuis fort longtemps pourtant. Il a maille à partir avec la justice dans le cadre de plusieurs affaires. La police et la gendarmerie avait ordre de l’arrêter au moindre faux pas qu’il commettrait. Et c’est venu avec cette affaire de téléphone arraché des mains d’une gendarme en civil qui le filmait. Il est tombé dans un piège, et celui-ci a été ourdi avec le concours d’un élément de sa garde rapprochée.

Il vient de s’en rendre compte, et c’est bien trop tard. Le coup a réussi est déjà parti. Il croupit à la maison d’arrêt de Sébikhotane à présent. En politique, comme aimait à le répéter Me Abdoulaye Wade, les erreurs se paient cash. L’erreur d’Ousmane Sonko, c’est de n’avoir pas été prévoyant et d’avoir fait preuve de négligence. Il devait savoir depuis fort longtemps que son entourage allait être infiltré.

Ousmane Sonko désignait ses « traîtres » hors de son proche entourage. Or qui pouvait mieux que quiconque renseigner les autorités sur ses moindres faits et geste, si ce n’est quelqu’un très proche de lui. Maintenant, c’est aux membres de son ex parti que doit revenir le rôle de faire attention à ce traître et de pouvoir l’isoler en prenant ses distances avec lui. D’autant que Pastef dissous, les autorités surveillent les activités des membres de cet ex parti qui pourraient subir des représailles si jamais, ils versaient dans l’illégalité. Pastef dissous, ils ne peuvent plus mener des activités au nom de cet ex parti.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn