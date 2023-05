Sonko attaque, l’APR abandonne Macky…un seul ministre au front

La capitale Dakar et certains endroits du Sénégal étaient la proie des vandales et des agresseurs à l’annonce du procès « Ousmane Sonko-Adji Sarr » et même après le renvoi décidé par le président de la chambre criminelle en audience spéciale le 23 mai prochain. Des hordes de jeunes saccageaient tout sur leur passage et attaquaient les domiciles de certains ministres. Dans les réseaux sociaux, on entendait les activistes annoncer la fin du régime Macky Sall. Les responsables de L’APR ont déserté les rues. Leurs militants invisibles. Le Parti a abandonné Macky…Un seul homme était au front. Et c’est un ministre.

L’on se rend compte qui sont les responsables de l’APR qui sont au front, prêts à essuyer leurs sueurs pour défendre le Président de la République Macky Sall, au moment où Ousmane Sonko défie son pouvoir. Quels malheureux ! Le Président de la République est préoccupé par d’autres fronts, il doit faire face à la situation économico-sociale, mais en même temps, il est confronté à la situation politique face à des adversaires qui font tout pour rendre le Sénégal ingouvernable.

Des adversaires dont on sait qu’ils ont un agenda bien défini. Ils sont à la solde de forces obscurantistes et ont pour seul but de déstabiliser le Sénégal. Rien que pour s’accaparer des ressources naturelles immenses de ce pays. Ils ont pour ambition pour atteindre leur but de chercher à créer la guerre civile et d’installer le chaos au Sénégal. Ousmane Sonko est leur partenaire idéal.

Le patron de Pastef est un salafiste qui n’a que pour seul objet de servir ses patrons qui le financent en créant le chaos partout au Sénégal. Ousmane Sonko s’en est allé jusqu’à dire qu’il va installer la révolution qui va partir de Dakar ensuite du Sénégal en 2024 pour s’étendre dans toute l’Afrique. Si l’on suit son raisonnement, le Sénégal va être la porte de déstabilisation pour toute l’Afrique.

Seulement Ousmane Sonko à travers la défense de sa cause et se sentant puissant, installe la peur chez ses adversaires. Les ministres du Président de la République Macky Sall se terrent. Ils donnent l’impression de se soumettre au diktat que veut imposer Sonko de peur de subir ses foudres au cas où ce dernier prendra le pouvoir en 2024.

C’est une honte. La capitale Dakar et certains endroits du Sénégal étaient la proie des vandales et des agresseurs à l’annonce du procès « Ousmane Sonko-Adji Sarr » et même après le renvoi décidé par le Président de la chambre criminelle en audience spéciale le 23 mai prochain. Des hordes de jeunes saccageaient tout sur leur passage et attaquaient les domiciles de certains ministres. Dans les réseaux sociaux, on entendait les activistes annoncer la fin du régime Macky Sall. Les responsables de l’APR ont déserté les rues. Leurs militants invisibles. Le Parti a abandonné Macky…Un seul homme était au front. Et c’est un ministre.

Antoine Félix Diome a été le seul ministre à se retrouver au front pour faire face à ceux qui veulent installer le chaos au Sénégal.

Mais oui pour dire vrai ! Les politiciens aiment l’argent facile mais ne mouillent pas le maillot quand les intérêts de leur patron sont menacés. Des « jeunes » ont attaqué en divers endroits du Sénégal. Ils brûlaient des pneus, incendiaient des bus et attaquaient le domicile du ministre Serigne Mbaye Thiam. Les Parcelles Assainies étaient en feu. Pikine et Mbao étaient sous l’emprise d’une guérilla urbaine. Goudomp et Sédhiou en feu.

Pourtant ces villes sont les fiefs de gros pontes du régime. Ces personnalités avaient déserté les rues laissant les jeunes de Pastef brûler tout sur leur passage. Ils ont abandonné le président Macky Sall et son ministre de l’Intérieur qui était seul au front. Antoine Diome a mouillé le maillot et a même perdu un de ses éléments à Ziguinchor disparu accidentellement. Où sont les ministres qui se la coulent douce et abandonnent Macky Sall sur le front ? Ils préfèrent se mettre à l’abri afin de mieux jouir des biens qu’ils ont acquis grâce à Macky Sall.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn