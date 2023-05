Sonko fonce sur Macky…avec son testament…c’est la folie !

Le suspense continue dans l’affaire Sweet Beauté, dans laquelle Ousmane Sonko est accusé de viols et menaces de mort. Appelé à la barre ce mardi, le dossier a été vite renvoyé au 23 mai 2023. Les sénégalais vont encore attendre des jours pour savoir ce qu’il en est vraiment. En attendant, Sonko a encore récidivé. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a poussé les jeunes à défier les forces de l’ordre. Ce qui s’est soldé par des morts et des blessés. L’Etat a failli tomber dans le piège du maire de Ziguinchor.

Tous les moyens sont bons pour salir l’image de Macky Sall à l’étranger. Sonko essaie depuis quelques mois à se racheter une conduite auprès de la communauté internationale. Après avoir mené une politique anti-française depuis des années, il a changé de disque. Mais avec ses déboires judiciaires, il peine à convaincre. Alors Sonko tente de peindre son principal adversaire sous des habits de dictateur. Pour ce faire, il multiplie ses appels à un soulèvement populaire.

En décrétant cette désobéissance civile, Sonko a envoyé les jeunes directement à la mort. Le leader de Pastef joue sur les liens qui le lient aux jeunes. Sonko est conscient qu’ils lui sont loyaux. Au lieu de les mener sur les chantiers pacifiques, il les envoie à l’abattoir. A Keur Mbaye Fall, un jeune de 12 ans est tombé lors des manifestations nocturnes. Idem à Ziguinchor où on signale deux morts. Les forces de l’ordre sont encore au banc des accusés. Comme à l’accoutumée, ils sont accusés d’avoir fait usage de balles réelles. Ce qui n’augure rien de bon.

Macky Sall a été imprudent de suivre Sonko et les théoriciens du chaos sur la voie de la mort. Aucun manifestant ne devait être tué ce lundi. Le maintien de l’ordre devait se faire sans bavures. Malheureusement, les caprices de Sonko ont encore poussé des innocents à la mort. L’insouciance du locataire du Palais a privé des parents de leurs enfants. Ces morts vont rejoindre les autres enregistrés lors des dernières manifestations. Espérons que ces morts ne vont pas rejoindre la longue liste des oubliés. Justice doit leur être rendue.

En attendant, Sonko n’a pas eu ce qu’il voulait. Depuis le meeting de Keur Massar, il a initié le «Gatsa Gatsa» pour lancer l’assaut final sur le Macky. Sonko a certes fait son testament, mais il a complètement déserté le champ de bataille. Pire, il a disparu des radars. Ce qui ne l’empêche pas, à travers certains membres de Pastef, à inciter à défier les forces défense et de sécurité. Toute cette pagaille, c’est de la responsabilité exclusive du maire de Ziguinchor. S’il avait répondu à la justice, comme tout bon citoyen, rien ne se serait passé. Mais qui se morveux se mouche.

Ousmane Sonko a envoyé ces jeunes à la mort en vain. La justice a prononcé un renvoi qui va permettre de calmer les ardeurs. Le procès se tiendra le mardi 23 mai . D’ici là, le patriote en chef aura tout le temps qu’il faut pour réfléchir sur ses priorités. Sonko va-t-il continuer de se préoccuper de sa personne ? Ou va-t-il mettre en avant les intérêts des sénégalais ? Seul le temps nous le dira. Faire comme bon lui semble ne fera que l’éloigner davantage des leaders pacifiques de l’opposition. Par conséquent, il sera très seul au moment de l’assaut final de Macky Sall.

Si l’Etat, avec tout son arsenal et ses armes de dernière génération se lance dans un bras de fer avec Sonko, le patriote en chef n’en sortira pas indemne. La folie meurtrière de Sonko allait faire plus de morts si l’Etat n’avait pas opéré ce recul stratégique. Désormais, ce report va permettre à la justice de préparer une nouvelle stratégie qui leur permettra d’aller chercher Sonko au fin fond de la Casamance. Le second assaut des forces de défense et de sécurité va faire très mal au maire Ziguinchor. Sonko va bientôt comprendre sa douleur.

Comme n’a cessé de le répéter Xibaaru, les intérêts de deux leaders politiques ne doivent pas menacer la stabilité du pays. Ousmane Sonko et Macky Sall doivent savoir raison garder. Et mettre fin à cette opposition. S’ils s’entêtent, ils vont plonger le Sénégal dans un spirale de violence sans fin. Le Sénégal ne mérite pas de connaître le même sort que certains pays de la sous-région. Avec la découverte du pétrole, toutes les portes doivent être fermées au terrorisme.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru