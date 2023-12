Sonko, Bassirou Diomaye et l’argent de la campagne…Un très gros problème

Ousmane Sonko a tout prévu depuis le début des hostilités pour la présidentielle 2024. Son plan B pour la candidature à l’élection a bien marché. Ses sources de revenus ont été diversifiées et celle du Qatar est privilégiée. Apparemment tout roule bien pour Ousmane Sonko à l’approche de la présidentielle. Mais des rumeurs sur un hic dans l’organisation de Sonko ont fuité. Tout n’est pas rose chez « Sonko Mou Sell mi ». Même si sa candidature passe ou celle de son Plan B, Bassirou Diomaye Faye passe, Sonko ne pourra pas faire face à ce très gros problème…

Le Président Ousmane Sonko (PROS) comme il aime se faire appeler, a tout prévu. Depuis sa révolution jusqu’à son entrée au Palais. Tout sauf ce qui lui arrive en ce moment. Il avait tout planifié. Sonko a prévu de faire bouger les lignes et il y est parvenu. Sonko a prévu son plan B…Et cela marche très bien. Sonko a obtenu des sources de financement. Tout le monde parle du financement occulte du Qatar.

PROS nie le financement du Qatar. Son entourage soutient qu’il n’y a pas jamais eu de financement du Qatar. Aujourd’hui, il n’est plus soutenu par Koppar Express qui était une plateforme financière entièrement dévouée au défunt parti PASTEF.

Lui et ses sbires s’emportent dès que des révélations son faites sur ses sources de financements. PROS est surveillé comme de l’huile sur le feu. Le pouvoir ne le lâche pas d’une semelle. Parce que, avec Sonko et ses alliés, il faut toujours s’attendre à un coup fourré. Ses entrées d’argent sont scrutées à la loupe. Ses sorties d’argent sont étudiées au microscope.

Et le maire de Ziguinchor n’a pas un compte bancaire qui pourrait servir de distributeur légal de financement. Comment Sonko va-t-il réussir à financer ses troupes ou son Plan B sans attirer l’attention des limiers de l’OFNAC. Sonko peut avoir de l’argent occulte mais comment va-t-il le distribuer ? C’est là tout son dilemme en ce moment. Il est actuellement entre le marteau et l’enclume. Plus on avance, plus il est en train de s’emmêler les pinceaux.

L’opposant radical a comme l’impression de foncer droit vers un mur. Ce sont ces histoires de financements occultes qu’il récolte par-ci par-là de la part de partenaires douteux qui sont en train de lui perdre. Il traine toutes ces histoires comme un boulet sur le pied. C’est pourquoi, tous ceux qui font des investigations sur les financements occultes que reçoit Sonko, à l’image de Madiambal Diagne, Cheikh Yérim Seck, xibaaru… sont insultés, trainés dans la boue par ses courtisans et relais.

L’ex leader du Pastef et ses sbires se trouvent mal à l’aise sur ces histoires de financements occultes dès qu’elles sont soulevées. Ils ne veulent pas que cette question soit évoquée. D’autant que depuis que le débat sur les financements occultes que reçoit Pastef a ressurgi, les services de l’Etat qui luttent contre ces types de financements, surveillent maintenant toutes les transactions financières qui tournent autour de Sonko et des officines de son ex-parti.

L’étau se resserre donc autour de Sonko qui ne sait pas encore comment faire pour sortir de cette situation qui a pris une tournure dont il ne s’y attendait pas. Ousmane Sonko avait pensé endormir les services de l’Etat pour pouvoir financer illicitement ses activités ainsi que ceux de sbires sans qu’il ne soit découvert. Malheureusement pour lui, l’article publié par le très réseauté quotidien satirique Le Canard enchainé est venu ruiner tous ses plans.

Car, cela a permis de faire ressurgir le débat sur l’origine des financements de son ex-parti. Actuellement, le maire de Ziguinchor est coincé, du fond de sa cellule du Cap Manuel, il doit se mettre du coup à maudire le Canard enchainé ainsi que tous ceux qui au Sénégal sont allés loin dans cette affaire en apportant d’autres révélations.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn