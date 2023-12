Sonko-Macky…une guerre qui coûte cher à la presse

Qui pour réconcilier le Président Macky Sall et Ousmane Sonko ? Cette question, tout le monde se la pose. Voilà deux leaders politiques qui se regardent comme des chiens de faïence. Tout les oppose et ils entraînent leur entourage dans cette guerre de leadership. La principale victime dans ce qui semble être des enfantillages c’est la Presse sénégalaise. Sous ces deux hommes, la Presse a complètement perdu son lustre d’antan. Elle n’est plus ce quatrième pouvoir qui faisait peur à tout le monde.

Le leader de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a bousculé les habitudes. Ousmane Sonko a révolutionné la politique en y introduisant de nouvelles notions. Le maire de Ziguinchor avait tout misé sur la violence et l’intimidation. Ces militants et partisans avaient réussi à installer la peur dans les têtes. A tel point que le patriote en chef se croyait intouchable. Il a touché le fond quand il a voulu réservé au Président le même sort que celui de Samuel Doe. Le «tout petit» opposant s’est heurté à plus fort que lui.

L’État, dans toute sa puissance, s’est abattu sur lui. Mais il continue d’être un problème pour le régime. La guerre entre Macky et Sonko continue de plus belle. C’est le théâtre des opérations qui a changé. Désormais, on est loin des scènes de guérilla dans les rues. Cette nouvelle guerre se fait à travers les médias. La presse est devenue un élément essentiel dans cette dualité. Elle sert de bras armé aux deux camps. Beaucoup de confrères sont dictés par la conduite qu’ils prennent. Cette liberté longtemps acquise semble disparaître depuis l’arrivée de Macky et Sonko.

Désormais, nous avons une presse partisane. Pour plaire aux patriotes et ne pas tomber sous leur courroux, de nombreux journalistes ont préféré se réfugier derrière Sonko. Ces hommes et femmes prennent cause et effet pour le maire de Ziguinchor. Ils ne s’en cachent même plus. Quand ils parlent à la radio, lorsqu’ils passent à la télé ou même à travers leur plume, on sent nettement leur appartenance politique. Mais aussi la haine qu’ils nourrissent contre le régime. Ils écument les plateaux pour jouer aux moralisateurs. Mais à force de les côtoyer, on sent nettement qu’ils ont choisi le camp des pastéfiens.

Contrairement aux confrères de l’autre camp, ceux qui roulent pour Sonko ont une peur bleu de s’assumer en public. Mais ils sont désormais connus de tous. Ils mettent à disposition des patriotes tous leurs supports médiatiques. Pour les partisans de Sonko, ces confrères sont les «bons journalistes», les «journalistes indépendants» ou tout simplement de «vrais patriotes». Tout ce qu’ils ont fait pour mériter de tels surnoms, c’est d’être à la solde exclusive d’un leader politique qui a failli plonger le pays dans un chaos total.

Les journalistes qui roulent pour le pouvoir valent mieux que ceux de l’autre bord. Ils ne se cachent pas derrière un activiste à deux balles. Ils mettent leur support médiatique à la disposition des gens du pouvoir qui en ont besoin. La chaîne nationale est devenue la propriété exclusive de la mouvance présidentielle. Elle publie même des activités purement politiques pour Benno Bokk Yakaar. Pendant ce temps, l’opposition peine à faire passer une seule activité dans la télé de tous les sénégalais. Une discrimination à combattre sous toute sa forme.

Le malheur dans cette guerre, c’est de voir des personnes, jadis respectées, devenir les larbins de service d’un leader politique qui ne prône que la violence. Et d’un chef d’Etat en fin de règne. Ces prétendus journalistes bien identifiés et connus, doivent être banni de la profession. Le journalisme ne rime pas avec politique. Voilà le véritable combat que les associations de presse doivent mener. On tend vers une élection cruciale et la presse doit refuser d’être le bras armé d’une classe politique en disgrâce.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru