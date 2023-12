Comment Macky et ses hommes ont sauvé le Sénégal…de la menace Sonko

Il n’y a plus de doute, le Sénégal a échappé au chaos. Des personnes tapies dans l’ombre ont tout fait pour que notre pays bascule dans la violence. Leur seul désir est de mettre la main sur nos ressources. La menace extérieure et intérieure est bien réelle. Ousmane Sonko était à un doigt de faciliter à ces personnes le travail. Mais ces fauteurs de troubles n’avaient pas pris en compte le «génie» de Macky Sall. Et aussi de trois de ses hommes qui ont su faire face à tout type de menace. N’eût été eux, notre pays n’aurait pas échappé à une menace toujours présente.

Le Président Macky Sall achève son second et dernier mandat. Le chef de l’Etat a préféré ne pas suivre les faucons nichés au Palais. Pour l’instant, il a déjoué le piège du troisième mandat. Ce qui lui ouvre toutes les portes. Mais avant de partir, le Président Sall protège son territoire. Il a réussi à faire capoter tous les projets de déstabilisation du pays. Faut dire que depuis mars 2021, des personnes font tout pour que le pays bascule dans la violence. Ousmane Sonko a dirigé ce contingent. Ces nombreux appels à la résistance ont coûté cher aux sénégalais.

Des jeunes sont morts et de nombreux dégâts matériels ont été notés lors de violentes manifestations. Mais l’histoire a démontré que des forces dites «occultes» voulaient profiter de cette situation pour dérouler leur projet. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) aurait même reçu des financements provenant du Qatar. Si on en croit le député Matar Diop, le maire de Ziguinchor devait permettre à ses amis qataris d’avoir une belle part sur le pétrole et le gaz sénégalais.

Mais l’Etat a déjoué tous ses plans. Le Président Macky Sall a fait tomber le «tout-puissant» Sonko. Mais pas seulement cela, tous les projets d’attentats ont échoué. Ce qui s’est passé à Yarakh a permis aux autorités de prendre des mesures plus radicales. Un bus bondé de monde a été attaqué au cocktail molotov. Deux (2) enfants y ont perdu la vie. Les personnes arrêtées dans cette affaire sont tous des membres de l’ex parti Pastef ou des sympathisants de Ousmane Sonko. Ce qui en dit long sur la mentalité des hommes qui gravitent autour du maire de Ziguinchor. Et si le chef de l’Etat a réussi un tel exploit c’est grâce à trois (3) hommes.

Antoine Félix Abdoulaye Diome, Général Moussa Fall, et Général Souleymane Kandé, ce trio a formé la ceinture de feu qui a maintenu le pays stable. Ancien ministre de l’Intérieur, M. Dionne en a fait voir de toutes les couleurs aux fauteurs de troubles. L’ancien magistrat a réussi à contenir l’opposition radicale. Après les événements de mars 2021, le Président Macky avait juré qu’un tel scénario n’allait plus se reproduire. Grâce à l’actuel ministre du Pétrole et des Énergies, la bande à Ousmane Sonko n’a pas réussi à mener à bien son projet. Ce qui explique pourquoi le chef de l’Etat l’a envoyé dans un nouveau département ministériel.

Antoine Diome a la lourde mission de sécuriser les ressources pétrolières et gazières découvertes dans notre sous-sol. Mais Antoine Diome ne pouvait réussir une telle mission sans le général Moussa Fall. Le haut commandant de la gendarmerie nationale avait déployé ses hommes durant toute cette période. Le pays était inondé de gendarmes au point que toute tentative de manifester a été un grand échec. Le pays était devenu un véritable État policier avec de nombreux checkpoints à tous les grands axes. Un dispositif qui devait être maintenu pour lutter contre la délinquance.

Le Général de Brigade Souleymane Kandé vient boucler la boucle. Nommé chef d’état-major de l’Armée de terre, il a permis de sécuriser les frontières, surtout dans la zone sud. Les opérations de sécurisation menées par ses hommes ont décimé la rébellion en Casamance. Ce qui a coupé Sonko d’un important soutien. Une efficacité qui a poussé le Président Macky Sall à faire de lui le coordonnateur des Opérations spéciales, le 15 juin dernier. Il était déjà, depuis août 2021, le commandant de cette unité d’élite. Il sera désormais chargé de superviser les différents corps d’armée qui y sont représentés.

Les autorités ne doivent pas faiblir. Le menace est toujours là. Le pétrole et le gaz sont la convoitise de ces hommes de l’ombre. L’arrestation de Ousmane Sonko les a ralentis mais cela ne les a pas arrêtés.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru