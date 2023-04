Sonko chute…Des sondages secrets le mettent derrière…

Ousmane Sonko se voyait déjà Président en 2024. Celui qui a ensanglanté les villes du Sénégal de par ses sorties violentes emmenant les jeunes à l’abattoir, se prenait pour le remplaçant de Macky Sall qu’il voulait chasser par la rue. Aujourd’hui après ses nombreux écarts verbaux, Ousmane Sonko n’a plus la même audience auprès des populations et surtout parmi les jeunes qui l’idolâtraient. Un dernier sondage mené sur la frange de populations allant de 18 à 35 ans est édifiant pour l’avenir du leader du Pastef qui se croyait « né » Président. Tout sur le sondage secret mené par…

Indices

C’est un sondage mené par une frange du Moncap-France (Mouvement national de cadres de Pastef-France) dans le plus grand secret. Même la direction du mouvement n’est pas au courant. Commandité par un haut cadre de Pastef, ce sondage a été confié à « l’entreprise de sondages française et société internationale de marketing d’opinion » qui est l’une des plus grandes sociétés de sondages en France et qui est l’institut de sondage de référence pour les élections en France.

Ce sondage a été commandité avec le sceau de confidentialité qui stipule son caractère privé. Il est exécuté puis remis à celui qui l’a commandité avec toutes les conclusions. Les termes de ce sondage : « les jeunes de 18 à 35 ans votent pour qui en 2024 ? ». Et cette question a été posée à 1800 jeunes Sénégalais intra-muros et extra-muros du Sénégal. Et les résultats sont mauvais pour le leader du Pastef.

Ses nombreux mensonges sont passés par là. Et chez les jeunes de 25 à 35 ans, c’est la désillusion totale. Ousmane Sonko se retrouve derrière Karim Wade… Et quand les résultats du sondage sont tombés entre les mains du leader du Pastef, il a lancé son « Nemmeeku Tour » à partir de Ziguinchor pour reconquérir l’électorat perdu depuis le début de 2023. C’est dans la catastrophe donc qu’Ousmane Sonko a annoncé la reprise de son ‘’Nemmekou Tour’’.

Il a trop dormi sur ses lauriers ne se rendant pas compte que les jeunes commençaient à le lâcher après s’être rendus compte qu’il se servait d’eux en les jetant dans la rue pour mettre la pression sur le régime de Macky Sall. Pour Ousmane Sonko, peu importe la manière de parvenir à ses fins. Il est obnubilé par le pouvoir, même s’il doit faire des jeunes des chairs à canon. Pendant ce temps, lui protège ses propres enfants les jours de manifestation qu’il appelle.

Les jeunes ne font plus confiance à Ousmane Sonko. Ce dernier est affolé. Il a perdu le contrôle de la situation. D’autant que Karim Wade s’apprête à faire son retour au Sénégal dans les prochaines semaines. Un retour qui sera triomphal. Le PDS mobilise ses troupes et se prépare à ce grand évènement en réservant un accueil populaire à Karim Wade. Voilà pourquoi, Ousmane Sonko après avoir simulé une maladie, est obligé de reprendre dans la catastrophe ses ‘’Nemmeekou Tour’’.

Le retour de Karim Wade l’effraye. De même qu’il n’est pas du tout tranquille depuis qu’Idrissa Seck a annoncé sa candidature. Une candidature qui lui fait mal. Idrissa Seck commence à lui lancer des piques dont lui seul détient le secret. Le leader de Rewmi sait faire mal là où il le faut. Visiblement, il cherchait à faire craquer Ousmane Sonko, et cela commence à produire des effets.

Si avec tout ça, on y ajoute ses déboires judiciaires, la tête de file de Pastef a perdu de son aura. Il n’est devenu que l’ombre de lui-même. Et le sondage commandité par ce haut cadre de son parti, le prouve amplement. Ousmane Sonko va à une course contre la montre. Mais, c’est peine perdue.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn