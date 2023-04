Idrissa Seck…un piètre chef d’opposition à la solde de

Idrissa Seck dit Idy est de la race des vieux opposants qui ne veulent pas se laisser enterrer. Après avoir passé des années sous les ailes de Macky Sall, le leader de Rewmi veut revenir dans le jeu politique. Idy vise la place du patron du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). L’ex maire de Thiès veut chiper à Ousmane Sonko la place de chef de l’opposition. Avec le contexte actuel, cet élève de Wade ne fera pas long feu dans le landerneau politique.

Être Chef de l’opposition est devenu le plus grand rêve de Idrissa Seck (Idy). Depuis qu’il a trahi les sénégalais, il a perdu ce titre qui lui revenait de nature. Comme à ses habitudes, il a préféré se ranger du côté du pouvoir. Une décision qui a ouvert la voie à Ousmane Sonko.

Le maire de Ziguinchor est actuellement le chef de l’opposition…dite radicale. Mais Idy ne compte pas le laisser sur son trône pour longtemps. Au lieu de faire focus sur Macky Sall, Idy se focalise sur un poste secondaire. Comme quoi, il est devenu le bras armé du pouvoir pour casser la dynamique de l’opposition. Réunie autour de Yewwi Askan Wi, elle en a fait voir de toutes les couleurs au locataire du Palais.

S’il y’a une chose qui est sûre, Idrissa Seck (Idy) ne sera jamais chef de l’opposition. Il a beau se réclamer comme tel, il demeure un vestige du passé. Depuis qu’il a rejoint Macky Sall, il a tout perdu. Avec tous les moyens dont il dispose et la force de Benno Bokk Yakaar, Idrissa Seck a été battu aux élections locales et législatives. Pire, Idy a même été battu dans son propre bureau de vote. Un chef de parti qui peine à gagner une mairie ne peut prétendre au poste de chef de l’opposition. Ce vieux renard ne fait pas le poids face aux jeunes opposants prêts à en découdre avec Macky Sall.

Rewmi est le parti politique le plus inexistant. Depuis qu’ils ont rejoint la mouvance présidentielle, le parti orange ne peut plus s’affirmer. Idrissa Seck veut être chef d’opposition alors qu’il n’a aucun maire qui le représente dans les communes. Idy a zéro président de conseil départemental. Pour sauver sa face, Idy-Kirikou se contente d’une députée sur la sellette. En effet, Marietou Dieye a décidé de quitter le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Sa fidélité pour son leader risque de lui coûter sa place à l’hémicycle. Idy se retrouverait alors avec un zéro partout.

Même s’il reste un grand homme d’Etat et un grand stratège politique, l’ancien maire de Thiès est dépassé par la politique sénégalaise. Idy ne peut, non seulement, pas réunir des partis autour de lui. Mais, sa trahison bloque sa venue dans la plus grande coalition de l’opposition : Yewwi Askan Wi. Malgré tout, le patron de Rewmi pense qu’il a toujours des chances pour rejoindre ses anciens compagnons. La seule vérité est que Idrissa Seck ne croit pas en des élections sans Macky Sall. Le chef de l’Etat est la seule personne qui accorde du crédit à ce vieux renard.

Ce Idrissa Seck, façonné de toutes pièces par Macky Sall, sera un piètre chef d’opposition. En se lançant dans la course présidentielle, il n’a fait que démontrer qu’il a perdu ses facultés intellectuelles. Depuis l’épisode “Bakka et Makka”, cet homme n’est plus normal. Sinon comment expliquer l’insulte envers les Sénégalais lors de sa dernière conférence de presse.

“Les Sénégalais ne sont pas dignes de confiance”, avait-il déclaré. Il a qualifié les jeunes comme des inconscients qui ne sont pas à la hauteur des avancées technologiques et non préparés pour le monde de demain…Et il espère voler la vedette à un Sonko adoré par les jeunes. Idy se noie dans ses propres turpitudes.

Tout ce que Idy peut être, c’est le chef d’une opposition qui combat une autre opposition. A travers ses déclarations, on sent nettement qu’il veut enlever l’épine Sonko du pied de Macky Sall. En français simple, si Idy est chef de l’opposition, il sera à la solde de Macky Sall. Son rôle sera de tenir en laisse toutes les personnes hostiles au pouvoir. Mais son jeu est compris depuis fort longtemps. D’ailleurs personne n’accepte de faire alliance avec lui. Tout ce qu’il a réussi, c’est de se faire détester davantage.

Ousmane Sonko n’avait pas tort de dire : « Tous les moutons se promènent dans les rues d’Abidjan. Mais ils n’ont pas tous le même prix». Idy ne vaut plus grand chose dans le jeu politique. Tout ce qu’il peut faire c’est être un agitateur à la solde d’un pouvoir qui agonise. Raison pour laquelle il veut être le Chef de l’opposition au moment où tous les candidats se battent pour être président.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru