Sonko condamné…la réaction de Mimi Touré

Le verdict contre Oumane Sonko n’a pas retenu les deux chefs d’accusation de départ, ceux de viol et menaces de mort. Par conséquent, cette condamnation à deux ans ferme est des plus injustes. Je renouvelle ma solidarité à Ousmane Sonko et aux militants de PASTEF. Ensemble au sein du F24 et avec tous les démocrates, la lutte continue contre le 3ème mandat du Président Macky Sall, contre l’élimination des candidats à l’élection présidentielle de 2024, contre le musellement des démocrates et pour des élections libres et transparentes.

Aminata Touré Mimi