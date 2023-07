Sonko envoie des émissaires…Le Palais ferme ses portes

Ousmane Sonko n’avait pas voulu du dialogue lancé par Macky Sall. Il voulait jouer au guerrier. Pour lui c’était le « Thioky fin » (combat final) dans la rue. Et c’était Macky ou lui. N’avait-il pas dit que si « Macky voulait l’arrêter, il devait se salir les mains ». Macky ne s’est pas sali les mains et lui non plus ne s’était pas présenté au dialogue. Aujourd’hui, ses plans ont changé parce que Macky Sall a renoncé à se présenter pour un troisième mandat. Il veut dialoguer avec Macky Sall et envoie des émissaires au Palais. Malheureusement pour lui, les portes du Palais sont fermées. Ousmane Sonko est dans une impasse.

Le leader du Pastef est dans une grande impasse. Le leader de Pastef est dans la « merde » totale.

Après avoir refusé le dialogue avec des mots très amers, Ousmane Sonko revient à la case « départ » pour vouloir dialoguer avec le Président Macky Sall. Malheureusement pour lui, le président Macky Sall a tourné la page du dialogue. Ousmane Sonko est aujourd’hui prêt à ravaler ce qu’il avait vomi hier. Il est en train d’abattre ses dernières cartes. C’est ce qui lui reste à faire.

Ousmane Sonko sait que les carottes sont cuites. Il sait que sa prochaine étape est la prison et l’interdiction pour lui de se présenter à la présidentielle de 2024. Il a poussé le bouchon trop loin. Et ceux qui l’ont poussé à se radicaliser ont même changé de discours. Pape Alé Niang appelle lui aussi au dialogue après avoir insulté Macky Sall. Alioune Tine, l’officieux porte-parole de Sonko qui prédisait un Sénégal de chaos, lance aussi son appel à un dialogue inclusif.

Alioune Tine et une délégation de membres de la société civile ont été dépêchés au Palais pour rencontrer le président Macky Sall au nom de leur patron, Ousmane Sonko. Arrivés devant les grilles du Palais, les gendarmes chargés de la sécurité du Palais leur ont opposé un niet catégorique. Le locataire du Palais ne veut plus (re)dialoguer avec Ousmane Sonko. Ce dernier a vilipendé le dialogue et veut maintenant s’asseoir à une table de dialogue.

Sonko a été mal conseillé et aujourd’hui, sa situation est devenue incontrôlable. Il a opté pour le mauvais choix et son incarcération est imminente…Pourtant, il aurait pu accepter d’aller au dialogue et son cas aurait pu être posé. Taxaawu Sénégal et le PDS ont répondu à l’appel au dialogue national. Finalement Khalifa Sall et Karim Wade vont retrouver leur éligibilité.

Ousmane Sonko pour avoir refusé la main tendue par le Président Macky Sall se tape la tête devant le mur. Ousmane Sonko ira en prison. Il n’y a pas d’autre issue pour lui. Il a voulu jouer avec le feu. Le voilà qui est en train de se brûler. Malgré le discours radical qu’il a entretenu lors de son interview avec France 24, Ousmane Sonko appelait implicitement au dialogue avec le Président de la République. A présent, c’est lui qui accusait Khalifa Sall, qui se retrouve dans la position de « dealer ». Les temps changent, certains hommes aussi. Malheureusement pour Ousmane Sonko, c’est devenu trop tard.

Il a cherché à engager un bras de fer avec l’Etat, et c’est lui qui va se retrouver comme le grand perdant. Les portes de Rebeuss ou de Sébikotane lui sont grandement ouvertes. Il n’existe aucune autre alternative pour lui que d’aller en prison. Par là même, il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Ousmane Sonko comme étant le grand perdant dans le bras de fer qu’il a voulu engager contre l’Etat.

A force de vouloir se montrer radical face au pouvoir, il trouve sur son chemin le Président Macky Sall qui est très ferme. Pauvre Ousmane Sonko !

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn