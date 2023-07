L’impossible candidature de Ousmane Sonko pour 2024

La présidentielle de 2024 occupe tous les débats au Sénégal. A six (6) mois du scrutin, personne ne peut dire avec certitude les candidats qui seront en lice. Le Président Macky Sall a déjà dit qu’il ne sera pas de la partie. Mais personne ne connait le destin qui guette les autres mastodontes de l’opposition. La candidature de Ousmane Sonko est au coeur d’une vive polémique. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) déclare, à qui veut l’entendre, qu’il sera de la partie. Malheureusement il risque d’avoir une grosse déception.

On s’achemine vers une élection sans Ousmane Sonko. Après Macky Sall, le maire de Ziguinchor risque d’être le second le poids lourd à être éjecté de la course présidentielle. Tous les éléments sont réunis pour qu’il ne soit pas au top départ. Mais une élection sans Sonko est impensable pour les patriotes. Les camarades du principal opposant de Macky Sall sont prêts à tout brûler pour avoir gain de cause.

Si on revient au code électoral, on se rend compte que Sonko a foutu en l’air toutes ses chances d’être candidat. Sa mauvaise communication a fini par donner à Mame Mbaye Niang de quoi le mettre hors jeu. Il a été condamné à six (6) mois de prison avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts. Toutes les procédures entreprises par les avocats du leader de Pastef ont été infructueuses. Et si un tel verdict est maintenu, le maire de la capitale du Sud peut être sûr que le Conseil Constitutionnel va rejeter sa candidature.

L’article L29 du Code électoral va causer la perte du leader de l’opposition radicale. Cet article stipule : « Ne doivent être inscrit sur les listes électorales, les individus (…) condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.28 ». Cet article nuit gravement à l’avenir politique de Sonko.

L’affaire Prodac n’est pas le seul dossier judiciaire qui élimine Sonko de la présidentielle de 2024. Pour ne pas arranger son cas, le maire de Ziguinchor est aussi condamné dans le dossier qui l’oppose avec Adji Sarr. Là aussi, Sonko a été condamné à deux (2) ans de prison. La Chambre criminelle a abandonné les accusations pour viol. Mais il a maintenu le délit de corruption de la jeunesse. Et l’arrestation du patriote en chef peut survenir à tout moment. La décision a été rendue et le verdict affiché au tribunal.

Deux (2) ans derrière les barreaux sonneront la fin définitive de l’aventure Sonko. Non seulement il ne se relèvera pas d’un tel coup. Mais le projet Pastef sera mort avant d’avoir vu le jour. Toutes les personnes qui devaient suppléer Sonko sont derrière les barreaux. Cela l’entourage de Sonko le sait. Le 1er juin, après la condamnation de Sonko, un de ses avocat l’avait fait savoir. Devant les caméras, Abdy Nar Ndiaye avait déclaré que Sonko n’était plus éligible (voir vidéo).

Conscient que ses erreurs ont scellé son avenir, Sonko mène le pays vers le chaos. « Il n’y aura pas d’élection dans ce pays, ou alors ce sera dans un chaos indescriptible si par des combines judiciaires le président Macky Sall voulait empêcher ma candidature », avait-il déclaré sur France 24. Autrement dit, Sonko veut être candidat par la force. Fort heureusement, la jeunesse commence à prendre conscience de la véritable nature de l’homme.

Un véritable leader ne souhaiterait jamais détruire l’État qu’il ambitionne de diriger. Chaque jour qui passe, le leader de Pastef démontre sa véritable nature. Sonko est devenu l’unique danger qui menace la stabilité du Sénégal. Sa gouvernance risque d’être trop compliquée pour les Sénégalais.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru