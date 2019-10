Sonko est cuit…Des marabouts demandent son arrestation

Affaire des 94 milliards: Des petits-fils de Serigne Touba demandent l’arrestation immédiate de Ousmane Sonko

L’affaire des 94 milliards opposant Ousmane Sonko à l’ancien Directeur des Domaines Mamour Diallo connaît une nouvelle tournure. En effet, le collectif des petits-fils de Serigne Touba vient de se mêler de cette affaire. Ainsi, les marabouts qui se sont sévèrement pris contre Sonko sont déterminés à aller jusqu’au bout pour que les sénégalais soient édifiés et que justice soit rendu.

Le surlendemain du Grand Magal de Touba est le moment idéal choisi par les chefs religieux de Touba pour se prononcer sur le présumé scandale évoqué par Ousmane Sonko. Muets jusque là, le collectif des petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba ne veut plus rester indifférent face aux « dérives d’Ousmane Sonko ».

En marge d’une réunion dont ont pris part une centaine de personnes à Darou Marnane, le collectif, par la voix de Serigne Abo Mbacké, porte-parole du jour, déplore l’attitude du leader du Pastef.

« Nous ne voudrions pas nous mêler de cette affaire, mais il est tant que cette série de mensonges s’arrête », martèle le porte-parole avant de poursuivre. « Ousmane Sonko est un menteur, il ne dit jamais la vérité et ses accusations contre d’honnêtes citoyens ne reposent sur aucun fondement. Lors de la présidentielle dernière, il est arrivé troisième grâce à ses mensonges et accusations infondés.

Sa présence dans la société constitue un danger pour la jeunesse. C’est un type qui se livre toujours à la calomnie et à la diffamation. C’est ainsi qu’il s’attaque délibérément à un digne fils du pays, Tahirou Sarr. Un homme qui a toujours discrètement œuvré dans le social et dont ses bonnes œuvres n’ont jamais épargné aucun foyer religieux. Son geste pendant le Grand Magal de Touba en est une très belle illustration. Il a offert 31 Tonnes d’eau aux chefs religieux. Un geste que le Khalif général Serigne Mountakha a magnifié publiquement. Tahirou n’est pas comme lui (Ndlr: Ousmane Sonko) qui passe tout son temps à mentir pour se faire un nom.

Désormais, ses aberrations ne vont plus prospérer. Nous lançons un appel à toutes les autorités, étatiques et religieuses confondues, et au Chef de l’Etat en particulier qui est le garant de la stabilité du pays, car Ousmane Sonko est une véritable menace qui sape les fondements de la stabilité du pays. Est-ce que réellement Ousmane Sonko est un fils de la Casamance ? » S’est exclamé le guide religieux.

Poursuivant sont discours, Serigne Abo n’a pas manqué de lancer un appel au Président de la République: « Nous nous adressons à Macky Sall lui-même. Il faut qu’il prenne ses responsabilités par rapport à cette affaire. Nous réclamons immédiatement la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko afin que ce dernier soit traduit devant la justice. Dès demain, nous entamons une tournée auprès des autres foyers religieux pour attirer leur attention sur où les mensonges de Sonko peut mener notre pays », a laissé entendre Serigne Abo Mbacké devant l’assistance.