Sonko et le défi des « homos » et de son Patrimoine…Le guerrier acculé

Ousmane Sonko a toujours été un homme qui ne recule jamais. Il a défié l’ancien président de la république, Macky Sall, avec des mots crus et durs. Il a accusé l’ancien régime de refuser de criminaliser l’homosexualité. Et pis, il accusé Macky Sall et ses ministres d’avoir vendu le pétrole récemment découvert au Sénégal en installant des pipelines pour évacuer les ressources. Il a aussi accusé les anciens dignitaires d’avoir détourné des deniers publics. Aujourd’hui au pouvoir, le Premier ministre n’a toujours pas criminalisé l’homosexualité et n’a pas dévoilé son patrimoine. Alors un opposant lui lance ce défi…Sonko le guerrier est poussé dans ses retranchements.

Le premier ministre n’a pas l’habitude de se voir défier par une tierce personne. Depuis qu’il commencé un populisme politique, il fait peur. On ne s’en prend pas impunément au leader des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la fraternité (PASTEF). Sinon les Patriotes vous pourchassent partout, surtout sur les réseaux sociaux où vous êtes harcelés. Entre 2021 et 2024, Ousmane Sonko était le puissant politicien qui attaque et accuse. Et les patriotes ont fait de lui un saint qui ne « ment pas ». Et les attaques sdu leader du PASTEF ont toujours été un fonds de commerce politique pour ses patriotes.

Le samedi 12 mars 2022, Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, a déclaré qu’une loi durcissant la répression de l’homosexualité serait une des premières qu’il ferait voter s’il était élu : « Si je suis élu président du Sénégal, la loi criminalisant l’homosexualité sera l’une des premières que je ferai voter », dit l’opposant radical dans une série de tweets. Il invoque la religion, mais « surtout un souci de préservation de notre humanité ».

Le leader des Patriotes n’est pas élu président mais le candidat de son parti est élu président de la République et lui est nommé premier ministre. En lieu et place de la criminalisation de l’homosexualité, Sonko reçoit des personnalités qui en font la promotion.

Le premier ministre Ousmane Sonko a reçu à Dakar, Jean Louis Mélenchon, le chef de la France insoumise. Ce dernier a déclaré devant le premier ministre et devant un amphithéâtre rempli d’étudiants qu’il était « le premier législateur français » ayant déposé un texte de loi sur la possibilité du mariage homosexuel. » Et depuis qu’il est premier ministre, Ousmane Sonko ne parle plus de la « criminalisation » de l’homosexualité. Et celui qui se voulait transparent avec son slogan « Jub-Jubal-Jubanti », n’a pas sacrifié à la déclaration de son patrimoine. Et un opposant va lui lancer un défi sur ses deux cas précis.

Bougane Gueye Dany, leader du mouvement politique « Gueum sa Bopp-Les Jambaars », récemment sorti de prison, a lancé publiquement un défi à Ousmane Sonko : « Je parle à Ousmane Sonko. Je lui lance un défi dans les 24 heures. Je lui demande de sortir et de déclarer devant les Sénégalais qu’il va criminaliser l’homosexualité. Il ne le fera pas. Savez-pourquoi ? Parce que tous les grands défenseurs de la cause LGBT ont été reçus au Sénégal. Je réitère mon défi et je lui demande de sortir dans les 24 heures pour criminaliser l’homosexualité » a déclaré Bougane devant un parterre de journalistes.

Bougane Gueye a aussi lancé un autre défi à Sonko. Bougane défie Sonko de rendre publique sa déclaration de patrimoine. « Je lance un défi à Ousmane Sonko. Je lui demande solennellement de publier sa déclaration de patrimoine. Comme Diomaye, pourquoi ne devrait-il pas le faire ? Le jour où il le fera, les Sénégalais seront très surpris », a martelé Bougane. Pour rappel Ousmane Sonko n’a jamais rendu publique sa déclaration de patrimoine. Et pourtant c’était Ousmane Sonko qui fustigeait les anciens dignitaires d’avoir des patrimoines constitués de biens illicites.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn