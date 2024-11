La déchéance de Macky…il passe de puissant-président à opposant virtuel

Macky Sall fut l’un des présidents les plus respectés par ses pairs. De par ses réalisations, il a su convaincre beaucoup de sénégalais. Quand l’opposant Ousmane Sonko et son parti se sont radicalisés, Macky a su faire face. Il a réussi à éviter tous les pièges des patriotes révolutionnaires. Il a réussi à éviter que le pays ne sombre dans une spirale de violence. Pour cela, il a neutralisé l’homme qu’il considérait comme la plus grande menace envers son gouvernement. C’est ainsi que le patriote en chef a été arrêté avant d’être libéré en pleine campagne.

Mais Macky Sall n’a pas réussi à conserver ce leadership. Au lendemain de la victoire de Bassirou Diomaye Faye, il a précipitamment quitté le Sénégal pour se réfugier au Maroc. À bord de l’avion présidentiel, il est parti comme s’il avait quelque chose à se reprocher. Finalement, il sera un coursier du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P) de Macron. Un poste trop controversé que l’ancien président a quitté depuis le 09 octobre 2024. Ce pour, dit-il, pouvoir être la tête de liste de la coalition Takku-Wallu. Mais il n’a toujours pas encore posé le pied à Dakar.

Cet homme, jadis puissant, n’est plus que l’ombre de lui-même. Macky Sall semble avoir une peur bleue de faire face au duo Sonko Diomaye. Tout le monde pensait le voir pour les législatives. Mais la tête de liste de la coalition Takku-Wallu n’est pas prête à poser le pays au Sénégal. «Vous savez, mon retour au Sénégal n’est pas encore à l’ordre du jour. Une fois décidé, je ferai moi-même une annonce officielle, et l’information va circuler. En quittant le Sénégal, je n’ai fait que respecter la tradition, parce que quand un président est méprisé au pouvoir, il doit se retirer pour laisser le soin à ses successeurs de bien dérouler», a-t-il déclaré dans une interview accordée à RFI Fulbe.

Macky Sall est devenu la sosie politique de Karim Wade. Il est devenu un tonneau vide qui existe grâce aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Macky veut passer tout le reste de sa carrière politique derrière son téléphone. Il tympanise ses partisans avec des appels téléphoniques à n’en pas en finir. Son dernier appel, c’était lors du meeting organisé par les responsables de sa coalition à Kaolack, ce samedi. «Il faut davantage se mobiliser à travers les grands quartiers, chez les parents et proches pour une victoire éclatante le 17 novembre prochain. La mobilisation que j’ai vu aujourd’hui, me rassure. Persévérer dans cette dynamique et la victoire sera de mise», leur a-t-il dit.

Comment peut-il juger d’une mobilisation alors que tout ce qu’il a vu c’est à travers son téléphone portable ? Cette nouvelle opposition de Macky Sall a fait de lui la risée sur les réseaux sociaux. «Tu vas voter pour un candidat qui ne votera même pas pour lui-même ?», s’interroge un membre de Pastef sur les réseaux sociaux. Hannibal Djim, c’est de lui qu’il s’agit, rappelle que l’ancien président «vote à Fatick mais il refuse de revenir et le vote WhatsApp n’existe pas encore». Pour les autres internautes, Macky est devenu «Laay WhatsApp».

Même les moutons n’accepteront pas d’être dirigés par téléphone. Macky Sall devrait arrêter de télécommander ses partisans comme une télévision à distance. Après avoir exilé le fils de Wade, le voilà devenu lui-même un étranger dans son propre pays. Pour le bien être de son parti, il devrait avoir l’intelligence de passer la main. Ou sinon, il lui faudra affronter ses peurs et venir faire face à Ousmane Sonko qui menace de l’envoyer en prison, lui et toutes les personnes qui étaient sous ses ordres.

Après douze années au pouvoir, voilà ce à quoi est réduit Macky Sall. Non seulement il se rabaisse en étant candidat pour des élections législatives. Mais aussi, il insulte tous ses militants qui sont sans leader. Et faut dire qu’une tête de liste virtuelle ne pourra pas faire grand chose face aux candidats qui sont sur le terrain. Les leaders cabines téléphoniques n’ont jamais gagné une élection. Karim Wade, le nouvel allié de Macky, en est un exemple. Macky Sall est un sénégalais qui est né dans ce pays. Alors pourquoi choisir de s’exiler alors qu’il a la possibilité de faire comme ses prédécesseurs. Et il faut le préciser, Macky n’est pas persona non grata.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn