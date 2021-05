Sonko, malade, empoisonné ou simplement…Comédien

L’information a fait le tour de la toile. « Ousmane Sonko a fait un malaise à Bignona ». Le leader du parti les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), a été à la UNE de toutes les actualités le temps d’un malaise, pour revenir quelques instants plus tard pour rassurer ses patriotes et ses fans sur son état de santé. Selon lui, il se porte bien et ce n’est qu’un malaise qui est la conséquence d’une accumulation de fatigue et d’un parcours marathon sous un soleil de plomb.

Mais le soleil de Bignona est-il réellement à l’origine du malaise de Ousmane Sonko ? A 46 ans (bientôt 47 le 15 juillet 2021), le jeune Patriote a-t-il toutes les capacités mentales et physiques pour être président du Sénégal ? Ce malaise est commenté de différentes manières par ses partisans et ses adversaires. Selon certains, Sonko est inapte à la fonction de président et pour d’autres, il est simplement victime d’un coup de soleil qui pourrait arriver à n’importe qui.

Mais il n’y a pas que les politiciens qui ont commenté le malaise de Sonko. Il y a aussi les fatalistes et les fabulistes qui s’en sont donnés à cœur joie. Et leurs arguments placent le leader du Pastef dans une position soit de victime soit de coupable. Pour les fabulistes, Ousmane Sonko n’est qu’un comédien qui fait son show pour amuser la galerie et séduire d’éventuels fanatiques. Et pour les fatalistes, le leader des patriotes a été empoisonné…Par qui et pourquoi ?

Les commentaires sur les réseaux sociaux rassemblés par la rédaction de xibaaru

Chaleur

La forte chaleur peut entrainer ce genre de malaise, j’eu ce genre de malaise a Touba parce qu’il faisait très chaud

C’est de la fatigue accumulée et l’effet de la chaleur.

Ça peut arriver à tout le monde.

Sonko malade

Après, il faudra s’interroger sur ses capacités physiques pour prétendre diriger le pays. Avoir plus de 26 ans, être apte psychiquement et physiquement en sont les deux premières conditions, selon la Constitution. A l’en croire, il traine un mal de dos depuis longtemps, depuis plusieurs années, et ce malaise… Ça fait beaucoup pour un potentiel futur président de la République…

Sonko comédien

Thiey Sonko un vrai comédien. Mais adji le manque vraiment

Il est toujours dans la manipulation ce comédien.

Sonko empoisonné

Ousmane Sonko a été empoisonne ou durant sa garde a vue ou chez (…). Un poison qui tue à petit feu. Une poison qui te ronge et te tue après 1 an et demi. C’est (…) qui avait recommandé a Mack… l’utilisation de ce poison pour éliminer Sonko. Je ne dirai pas le nom du poison pour que d’autres ne soit tente d’en posséder parce que de nos jours tout se vend sur le Net.

Sonko est atteint et il a moins de 2 ans à vivre. Mais quoiqu’il puisse arriver à Sonko dans les deux prochaines années, Macky et le pouvoir seront totalement responsables et le peuple Sénégalais ne le leur pardonnera pas. Quiconque élimine Sonko sera a son tour éliminé ! Qu’ils le comprennent bien.

La Rédaction de xibaaru