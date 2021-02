Sonko ne devra plus compter sur la coalition…JOTNA

Le nouveau coordonnateur de la Coalition JOTNA lève le voile sur leur divorce avec Ousmane Sonko de Pastef.

Pour Abdoulaye Niane, coordonnateur de JOTNA, considère qu’Avec Ousmane Sonko c’est de l’histoire ancienne.

« Nous sommes des camarades de promotion. Nous avons travaillé ensemble dans l’administration fiscale. Nous sommes mêmes amis dans la vie. Maintenant la réalité politique est tout autre. Il y a le jeu des acteurs, l’influence de l’environnement et, peut-être que, de part et d’autre, des erreurs ont été commises. L’histoire le dira et nous-mêmes, dans notre for intérieur, chacun sait ce qu’il a fait. Mais ce qui compte, ce n’est pas nous, mais l’ambition que chacun d’entre nous a pour le Sénégal. Mais surtout les Sénégalais jugeront du poids de cette ambition. » dit-il sur l’alliance avec Sonko avant de conclure :

« Pour ma part, j’assume clairement tous mes héritages, mais aussi tous mes objectifs pour changer la face du Sénégal. Et dans ce combat-là, seul le pays va compter. Je n’entendrais pas me faire divertir et je n’accepterais pas de tomber dans des débats subjectifs. Encore une fois, les gens peuvent venir vers nous, mais il est totalement exclu pour nous de revenir en arrière pour soutenir qui que ce soit. L’histoire ne se réécrit pas. Nous avons soutenu la candidature du Président Ousmane SONKO, nous ne le regrettons pas, mais nous portons la même ambition que lui, qui est celle de diriger ce pays, d’autant plus que c’est Pastef qui a quitté la coalition », déclare Abdoulaye Niane cité par Walf. »