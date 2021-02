Affaire Sonko…Pape Sarr accuse Seybani Sougou de haïr Macky Sall

Pape Sarr répond eu juriste Seybani Sougou qui a décrit l’accusation de viol portée à l’encontre de Sonko comme un KOMPROMAT, une stratégie des services secrets russes qui consiste à accuser des opposants politiques de crimes sexuels…Selon Seybani Sougou, le régime de Macky Sall veut détruire Sonko. Mais pour Pape Sarr, Seybani Sougou a une haine viscérale contre Macky Sall

« Point de Kompromat, Seybani, plutôt un jeune leader compromis » Par Pape Sarr

Mon cher Seybani,

Le crépuscule d’un homme même plein d’espoir est toujours lié à la conjonction de ses faiblesses. Le propre de l’homme est de lutter pour ses ambitions mais il doit sur ce chemin vaincre d’abord ses démons. A force de cibler un Président et son régime on finit par tomber dans les travers de la fixation qui interdit toute réflexion. Et je comprends ce qui t’arrive cher ami, je sais que c’est dur de combattre quelqu’un qui semble résolument porté par Dieu le tout puissant. Quand tu lui souhaites de casser, il plie, tu lui souhaites de tomber, c’est à peine s’il trébuche.

Malgré les crises multiformes le Sénégal tient debout et le gouvernail semble bien tenu malgré toutes les spéculations des esprits du mal plus que jamais fragmentés dans des organisations sans âme et sans dénominateur commun d’intérêt. Le spectacle politique de Ndoumbelane est indescriptible en termes de prospective avec toutes ces questions fondamentales autour des crises mutiformes avec certainement la crise sanitaire comme la plus épineuses du siècle.

A part le gros désastre que nous avons tous convenu d’appeler gouvernement Mbourok Soow, le Lion de Guede à toujours bien tenu son rôle. Seule la méchanceté te fais dire le contraire dans ce pays qui a démultiplié ses productions agricoles dans toutes les spéculations, qui a augmenté les capacités scolaires et universitaires, qui a autant fait pour la santé et les infrastructures, mais également pour l’électricité, l’assainissement et l’eau, même si le commun des gorgorgorlous ne sait pas intégrer les petits désagréments qui accompagnent la création et les extensions en mode «fast track » et « hot plug ».

Tu es certainement dur d’oreille mon cher ami khourounarois, et tu n’es plus revenu depuis trop longtemps t’enquérir des réalités sénégalaises in situ pour te rendre compte de ces changements très positifs.

Oui Coronavirus a englouti beaucoup de nos efforts et personne ne peut présager de quand ça va s’arrêter mais nous continuons les efforts parfois, un peu n’importe comment malheureusement, mais nous gardons beaucoup de bons points et plus que jamais le Sénégal reste highlight à travers le continent et le monde. Notre indice iGDP reste encore parmi les meilleurs au monde, devant même ta deuxième patrie la France, parce que les préalables en ressources humaines et l’environnement s’y prêtent.

Nous avons bien espoir de profiter d’un effet leapfrog pour faire encore plus et mieux dès que Coronavirus sera vaincu. Non cher ami, le lion est tout sauf fainéant il a réalisé en très peu de temps plus et mieux que tous ses prédécesseurs.

Évidemment ta haine est tenace et tu en as après Macky SALL.

Tu endosses pour cela toutes les ignominies des déclarations incendiaires et sans scrupules. Tu ramènes ta rengaine colérique de celui qui n’admet pas que s’accomplisse la volonté divine. Tu t’es battu comme tu as pu et tu as tout fait, mais le peuple souverain a décidé après avoir évalué de reconduire Macky SALL. Tu avais pronostiqué autre chose et souhaité un autre président qui a d’ailleurs eu les honneurs et la chance du débutant, en arrivant à faire amende honorable. Il s’est illustré et vendu comme Monsieur « anti système » et il a fait beaucoup d’émules dans cette jeunesse qui rêve de nouveauté éternelle comme nous l’avons tous fait.

Tu comprends cela mais ta haine farouche est un filtre épais qui nourrit ta colère et rend ta capacité de discernement affreusement erronée. Les grandes réalisations deviennent contre vents et marée des blocages à la circulation et nuisent à la production. Le verre à moitié plein n’est plus seulement analysé comme un verre à moitié vide dans tes contributions prolixes, mais comme un verre simplement vide et fêlé.

Dans tout ce qui se fait pour la construction de ce pays tu as choisi de ne retenir que le contenu des poubelles quitte à te détourner des œuvres et même s’il faille pour cela mettre une cagoule et fermer fort les yeux.

Non Seybani il n’est point question de Kompromat mais plutôt d’un Monsieur compromis en qui tu avais beaucoup d’espoirs.

Tu ne peux pas continuer comme ça cher ami à volontairement porter l’habit du con promis qui s’adjuge l’insulte insensée contre l’État et son gouvernement. Ton ami n’avait qu’à pas fréquenter les Sweety de cette nature pour se relaxer, soulager sa fatigue, et son mal de dos, et, ou peut-être simplement se soulager.

Quand on aspire à diriger Ndoumbelane, il faut bien avoir à l’esprit que les « mandargas » et autres préalables admis par notre contrat social pour devenir le chef suprême de l’état, englobent des codes qui bannissent complètement les mœurs douteuses. L’état ne force personne à fréquenter ces salons de massage transformés en lieux de débauche. Personne n’est dupe, les offres pullulent sur Facebook et personne ne peut obliger un citoyen à y aller, alors de grâce Seybani, ne cherches pas de circonstances atténuantes et n’essaies surtout pas de nous divertir.

Nous sommes d’accord que beaucoup de filles de filles de joie fréquentent ces lieux mais nous n’avons pas le droit de considérer que toutes les masseuses ne sont pas crédibles, et que tous les salons de massage sont des lieux sombres au sens de la responsabilité et des pratiques qui y ont cours. Personne ne sait ce qui a pu se passer et l’enquête nous dira le fin mot de cette histoire.

Dieu est juste parce que celui qui est accusé cette fois ci a déjà accusé tant de gens pour tant de choses improbables que je me demande s’il n’a pas touché à « Lalake ». Toucher à la manifestation la plus aboutie de la guigne peut, pour peu de choses, et en peu de temps, vous faire tomber d’un piédestal.

Seybani mon frère,

n’accepte pas d’être le paravent d’un acteur majeur compromis, de la politique sénégalaise, qui risque de se fracasser et de dégringoler de l’estime même de ceux qui, très engagés dans son combat, n’hésitent pas à dire dans un sursaut d’orgueil : c’est de la conspiration ! mais même si c’est vrai on s’en fout !

Tu verras vite que la perception va changer, et qu’un malheureux massage fut il sweety aura raison de la crédibilité de « Monsieur Propre ». Adina mo goud tank ! tempus fugit ! Dieu veille sur toi cher ami et fasse vite disparaître Covid 19 et ses malheurs

Amine !

Cordialement

Pape SARR Duc de Diapal