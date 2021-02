Biden veut naturaliser des millions d’immigrés vivant aux Etats Unis

Prenant à nouveau le contre-pied de son prédécesseur, Joe Biden a déclaré, mardi 2 février, vouloir faciliter la naturalisation de plusieurs millions d’immigrés vivant sur le sol américain. Il a également annoncé la mise sur pied d’une commission pour réunir 600 enfants isolés et leurs familles

Aux yeux de Joe Biden, et comme il l’a dit pendant la campagne électorale, l’Amérique est « plus sûre, plus forte et plus prospère avec un système migratoire sain et humain qui accueille les migrants et leur permet de contribuer à la marche en avant de notre pays ». Une vision radicalement différente de celle de son prédécesseur. Joe Biden a donné le ton dès le jour de son investiture : il a suspendu la construction du mur à la frontière mexicaine, et levé l’interdiction d’entrée sur le sol américain de ressortissants de pays en majorité musulmans, deux mesures phares de Donald Trump.

Depuis, le 46e président américain a signé mardi 2 février plusieurs décrets visant à répondre à l’urgence – la situation des enfants séparés de leurs familles à la frontière, « une honte morale et nationale » – et à s’attaquer aux problèmes de plus long terme, en proposant une vaste réforme ouvrant la voie de la citoyenneté à des millions d’immigrés vivant aux États-Unis.

Il s’agit, d’autre part, des milliers de migrants vivant de l’autre côté de la frontière, dans l’attente d’une réponse des autorités américaines. Donald Trump avait imposé aux candidats au rêve américain, majoritairement originaires d’Amérique centrale, de faire leur demande d’asile depuis le territoire mexicain. Une décision décriée par l’opposition démocrate et les associations de défense des droits humains.

La Maison-Blanche devra faire face à de nombreux obstacles. Certaines autorités locales font déjà de la résistance : quand Joe Biden a annoncé un moratoire de cent jours sur l’expulsion des sans-papiers arrivés aux États-Unis avant le 1er novembre 2020, le Texas a aussitôt saisi la justice fédérale. Le moratoire est suspendu, le temps que la justice tranche sur le fond.

Surtout, il devra convaincre le Congrès, où les projets de George W. Bush et de Barack Obama, également partisans de la régularisation de millions d’immigrés illégaux, ont été enterrés. Les majorités très faibles des démocrates dans les deux chambres laissent présager un combat difficile.