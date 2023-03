Sonko sera le grand absent de la présidentielle…le destin éphémère du PROS

Il se fait déjà appeler « Président Ousmane Sonko (PROS) » avant même d’accéder à la magistrature suprême. Me Abdoulaye Wade ne l’avait jamais accepté. Et l’ancien PM de Senghor, refusait toute appellation qui pouvait susciter la confusion. Ils ont été Présidents en étant modestes. Mais Ousmane Sonko, lui, est déjà sur ses grands chevaux avant la date fatidique du 25 Février 2024. Mais il est loin d’imaginer le scénario qui lui sera fatal. Tout joue en sa défaveur. Il sera le grand absent de la présidentielle et restera l’un des candidats à la présidentielle à la gloire éphémère.

Ousmane Sonko a fait une bêtise que ne ferait pas le plus nullard en politique. Sonko a menti dans l’affaire Mame Mbaye Niang. Il cherchait le buzz et finalement s’est planté un couteau dans la gorge en mentant. Et ce mensonge lui coûtera sa place à la candidature à la présidentielle en 2024. Il sera condamné avec sursis et deviendra inéligible. Ousmane Sonko le sait lui-même. Sa participation à l’élection présidentielle de 2024 est devenue hypothétique…

Plusieurs analystes politiques pensent que si Ousmane Sonko a sorti une déclaration pour annoncer un rassemblement qu’il va tenir avec ses partisans le 15 mars au lendemain du meeting que veut tenir Yewwu Askan Wi le 14 mars, c’est parce qu’il cherche à imposer un rapport de force au pouvoir afin d’échapper à une condamnation par la justice. Ousmane Sonko est conscient que lors de la seconde convocation pour la tenue du procès. Il n’avait pas été noté une grande mobilisation de ses partisans.

Cette fois, il cherche à rectifier le tir afin que les militants de Pastef rallient en masse le tribunal pour pouvoir faire peur et échapper à la condamnation qui le priverait de ses droits civiques. Or, il risque une condamnation pour diffamation à l’endroit de Mame Mbaye Niang. Et même au cas où il réussirait à brandir des documents pour étayer ses accusations, il n’échapperait pas à une condamnation pour détention illégale de documents administratifs.

Il ne lui reste plus qu’une seule issue, c’est d’appeler à la mobilisation de ses partisans au tribunal avant et pendant le procès. Ousmane Sonko joue sa survie politique avec ce procès. Pour un homme politique qui se dit d’une certaine envergure, il faut vraiment faire preuve de légèreté pour lancer des accusations dont on ne détient aucune preuve. Aujourd’hui, Ousmane Sonko a donné les armes qui vont lui faire perdre ses droits civiques et l’empêcher de participer à l’élection présidentielle.

Ousmane Sonko doit se pencher à présent sur un plan B lors de cette élection présidentielle. Présenter la candidature d’un autre membre de son parti pour éviter de se lancer dans confrontations dont lui seul sera le grand perdant. Pourquoi pas, il peut même se pencher sur un plan C en décidant de soutenir celle de Moustapha Sy ou celle de Khalifa Sall.

Et cette situation pourrait même dégarnir les rangs du Pastef. Plusieurs militants pourraient ainsi dégarnir les rangs de leur parti parce que découragés. Surtout les transhumants qui avaient rejoint Pastef dans l’espoir que Sonko serait élu Président de la République et qu’ils pourraient donc obtenir des strapontins. Tout leur calcul est en train de s’effondrer.

Ousmane Sonko doit se mordre les doigts car c’est maintenant qu’il est en train de se rendre compte qu’il a commis une grave erreur à force de vouloir toujours se distinguer sur la scène politique nationale au point de lancer à tout va des accusations contre ses adversaires. Il aura connu une gloire éphémère à cause de son empressement à gravir les échelons. Et il ne devra s’en prendre qu’à lui seul…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn