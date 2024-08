Sonko traque les petits sous…les petits budgets et les petites missions

Ousmane Sonko veut montrer à tous les Sénégalais qu’il travaille. Alors il ne laisse aucune piste, aucun secteur et aucun budget lui échapper. Il scrute partout où passe l’argent du contribuable afin de le rendre plus utile. Mais Ousmane Sonko ne s’attaque ni aux fonds confidentiels de la présidence ni à la ligne de crédit qui lui a été attribuée comme fonds spéciaux. Les budgets à hauteur de milliards ne l’intéressent guère. Ce sont les petits budgets de centaines de milliers de francs qui sont dans sa ligne de mire. Il veut rationaliser les dépenses de l’état en contrôlant les petits budgets et les petites missions pour économiser des…petits sous.

Ousmane Sonko est un Premier ministre (PM) au « théâtre ». Il aime tellement être au devant de l’actualité que ses sorties ressemblent à des mises en scène parfaitement orchestrées par ses services. C’est Ousmane Sonko, alors opposant radical, qui critiquaient les institutions budgétivores, le HCCT, le CESE, le CNDT, le HCDS. Ils estimaient le gaspillage à des centaines de milliards de Francs CFA. Mais aujourd’hui, il s’attaque aux petits budgets et même aux petites missions qui ont des perdiems de 50 à 100 mille par jour. Et ce n’est pas tout. Sonko fouille même les budgets des matos informatiques

Lors du dernier conseil des ministres qui s’est ténu le 28 août, « le premier ministre a axé sa communication sur la réglementation de l’usage des consommables informatiques et des appareils électroniques dans les bâtiments administratifs ». Et pour le premier ministre, « cette mesure, combinée à la suppression du budget 2024 de tout programme jugé non essentiel et aux initiatives en cours ou projetées généreront des économies substantielles à réorienter vers des dépenses plus stratégiques ». Mais le Premier ministre doit savoir que ce n’est pas avec des consommables informatiques « vieux » et « usés » de l’administration qu’on pourra faire des économies.

Dans l’administration, tout est vieux. Les ordinateurs utilisent encore des Windows 8 alors que nous sommes à l’ère des Windows 11 avec de nouveaux interfaces Microsoft Store, Microsoft Teams et une application Xbox intégrés. Les ordinateurs sont de vieux PC avec des unités centrales qui rament pendant des heures. Et c’est avec ça que Ousmane Sonko veut faire des économies. Et parlons des ordres de missions à l’étranger et du parc automobile de l’administration, car Sonko veut les toucher.

Dans sa communication lors du conseil des Ministres du mercredi 28 août 2024, le premier ministre a préconisé « la rationalisation des subventions et de missions à l’étranger des agents de l’Etat, la récupération des biens soustraits du parc automobile et le projet de mise en place d’un dispositif de centralisation des achats de matériels et mobiliers de l’Administration ». Sonko a-t-il bien réfléchi avant de faire cette communication au Conseil des ministres ?

Parlant du parc automobile de l’état, Ousmane Sonko a-t-il bien vérifié les voitures parquées au Bat Train (Bataillon du train) ? Sonko sait-il que ces dernières années, le parc automobile du Bat train a souffert d’un déficit assez grave et qu’il il était question de le restaurer ? Ousmane Sonko ne sait pas tout cela sinon il aurait plutôt parler de sa restauration que de la rationalisation des dépenses…Le parc automobile de l’état est très vieux et des centaines de véhicules sont hors d’usage.

Concernant les missions à l’étranger des agents de l’Etat, Sonko veut aussi les rationaliser. Mais qu’il commence par rationaliser les déplacements de l’avion présidentielle comme il l’avait prédit dans son programme JOTNA de 2019. Comme lui-même voyage aussi par l’avion présidentielle, Ousmane Sonko devrait revoir ses déplacements et ceux du président de la République. Un agent de l’administration qui va en mission, coute et le billet d’avion et des perdiems de l’ordre de 100.000 francs CFA par jour quand il sort du continent africain. C’est vraiment des miettes devant l’avion présidentielle qui coûte au bas mot près de 260 millions de francs CFA par sortie.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn