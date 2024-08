Ousmane Sonko tient à la rationalisation des dépenses publiques

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 28 août 2024, le Premier Ministre Ousmane Sonko a informé de la poursuite de la mise en œuvre de la directive présidentielle visant à rationaliser les dépenses publiques.

« Le Premier Ministre a informé le Conseil de la poursuite de la matérialisation de la directive présidentielle sur la rationalisation des dépenses publiques, par une lettre circulaire portant sur la réglementation de l’usage des consommables informatiques et des appareils électroniques dans les bâtiments administratifs », lit-on dans le communiqué.

Cette mesure, combinée à la suppression du budget 2024 de tout programme jugé non essentiel et aux initiatives en cours ou projetées généreront des économies substantielles à réorienter vers des dépenses plus stratégiques.

« Ces actions portent notamment sur la récupération des biens soustraits du patrimoine bâti de l’Etat et du parc automobile, le déploiement de l’énergie solaire au niveau des édifices administratifs et techniques, le polissage de la masse salariale, la rationalisation des subventions et des missions à l’étranger des agents de l’Etat, la dissolution d’institutions non essentielles et le projet de mise en place d’un dispositif de centralisation des achats de matériels et mobiliers de l’Administration », poursuit le communiqué.